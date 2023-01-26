Мнение: Интервью Джеффри Сакса, промывание мозгов американцам и ситуация с инфляцией в США

1. Американский экономист Джеффри Сакс известен тем, что был экономическим советником Горбачёва и Ельцина, помогал проводить в России реформы «шоковой терапии». Впоследствии он открестился от наиболее негативных последствий реформ и осудил коррупцию эпохи 1990-х, сославшись на некомпетентность и злонамеренность части российских реформаторов. Сейчас господин Сакс выступает скорее на стороне России и Китая. На днях, например, он дал весьма адекватное (для современных американских политиков) интервью о конфликте на Украине. Профессор признаёт, что войну спровоцировали Соединённые Штаты, которые начали расширение НАТО на восток и устроили Евромайдан в 2014 году. Также он признаёт, что санкции провалились, Россия не изолирована, практически все страны продолжают с нами торговать, кроме западных.

Далее идёт весьма откровенный фрагмент про подрыв «Северных потоков», который я процитирую (ссылка):



Вы удивили многих, заявив в прямом эфире, что США стоят за взрывами газопроводов «Северный поток». Вы все еще так считаете?

Появляется все больше косвенных доказательств, указывающих на то, что это сделали либо США, либо кто-то из их союзников при активной поддержке американцев, например Великобритания. Это вполне логично.

Даже [президент США Джо] Байден предупреждал, что газопроводу придет конец в случае вторжения России на Украину

Швеция увидела немало доказательств этому на дне океана, но вместо того, чтобы раскрыть их, скрыла улики. Это говорит о том, что Швеция и ее союзник, США, не хотели, чтобы общественность увидела эти доказательства. Газета The Washington Post недавно опубликовала статью, в которой открыто заявила о непричастности России к взрывам, но не стала указывать, кто в действительности стоит за ними.

На ваш взгляд, чем завершится расследование инцидента властями Швеции, Дании и Германии?

Я думаю, что расследование, конечно, уже по-тихому «завершили». Швеция должна обнародовать все данные своего расследования в Совете Безопасности ООН и честно рассказать миру о том, что она обнаружила. Она обязана сделать это, независимо от того, что она узнала. Впрочем, я сомневаюсь, что Швеция пойдет на такой шаг.

2. В США журналисты обеспокоены промыванием мозгов американцев (ссылка):



Журналист Майкл Трейси на своей странице в Twitter указал на то, что власти США намерено промывают мозги американцам для того, чтобы они приняли эскалацию ситуации на Украине в качестве единственного возможного варианта развития событий.

«Американцам промыли мозги, заставив без всякой критики признать, что военная эскалация США является единственным мыслимым вариантом в конфликте на Украине», — заявил он.

По его словам, жители США не могут должным образом понять и согласиться с тем понятием дипломатии, которое отстаивают такие страны, как Индия, Китай, Бразилия, Мексика, Южная Африка, а также другие государства.

3. В США демократы и президент Байден праздную сейчас свои экономические достижения, вовсю трубят, что одержали победу над «Путинской инфляцией». Победа заключается в том, что инфляция в США теперь не в четыре, а всего лишь в три раза выше нормы (ссылка):

​​США зависли между инфляцией и рецессией.

В декабре официальная инфляция составила уже 6,5%. Это ощутимо ниже, чем максимальное значение 2022 года – 9,1%, которое было зафиксировано в июне. Основными драйверами инфляции остаются продовольственные цены и стоимость аренды жилья – они продолжают активно расти.

При этом бензин вовсю дешевеет. И в лихорадочном состоянии находится рынок недвижимости – где объёмы продаж падают весь 2022 год. Вызвано это резким закручиванием гаек ФРС в монетарной политике – с ростом ставки до 4,5% ради борьбы с инфляции.

В определённой степени побороть инфляцию Вашингтону удалось – хотя она всё равно остаётся существенно выше таргета в 2%, установленного ФРС. Но это привело к другим негативным последствиям – резкому замедлению экономики США и турбулентности на финансовом и ипотечном рынках.

Во всём мире экономический рост в 2023 будет очень слабым – ниже 2%. В США же рост экономики может едва превысить полпроцента – а безработица, наоборот, существенно вырастет. В худшем случае США и вовсе ждёт наступление рецессии – при том, что страна ещё толком не оклемалась от ковидного кризиса.