Личное: “Роковое начало”

Баг Доярка давайте рассмотрим поподробней и его отличия от Штурмана, хотя у Доярок обычно и Штурман есть, и другие баги, но мы будем делать акцент на их главном баге, на Доярке.

Все баги имеют общее, все они – признак плохой эмпатии, признак овеществления партнера, признак отношения к нему как к предмету, признак слияния с ним границ. Все это – родственные признаки, потому что если вы видите в другом человеке субъекта, у вас не может быть с ним слияния, слияние может быть только с чем-то, что принадлежит вам, что вы присваиваете как вещь. Вот это общее у всех багов.

Отличия разных багов в том, как именно вы присваиваете, как именно и через что вы сливаете с ним границы.

Я поднимаю сейчас снова эту тему, потому что в ближайшее время мы от темы багов перейдем к теме крючков, причем самых ярких рыбацких крючков и потом будем решать задачи про крючки хищников, чтобы рассмотреть тему границ получше.

Вот баг Доярка, например, имеет специфические отличия от других. Человек с этим багом видит в другом не просто объект для своего либидо, а неотъемлемую часть своего либидо. Другой как бы продолжение их сексуальности, он существует в их сексуальности и ради их сексуальности. Если вы представляете себе старика Козлодоева из старой песни, который в мокрых брюках ползет по стене, чтобы проникнуть в окно и забраться к какой-нибудь даме в постель и его не волнует, насколько ей может быть отвратительно, то вот это – максима бага Доярка. Женщины с этим багом выглядят еще печальней, чем Козлодоев. Они не хотят и не могут представлять нежелание другого, потому что это плохо скажется на их либидо, а им нравится их либидо, оно им дорого. Это для них – источник энергии, они не хотят его лишаться. И им все равно, что либидо – это влечение к кому-то живому, оно должно иметь обратную связь.

Это что-то вроде Волка и Ягненка из басни. Ягненок – ужин, даже если не согласен с этим, не хочет этого, но кто его спрашивает.

Только люди с багом Доярка не насильники, во всяком случае не такие явные, они никому не хотят заламывать руки (разве что чуть-чуть…). Они надеются подстеречь, подловить, убедить, напоить, соблазнить, в общем как-нибудь подкрасться и завалить зазевавшегося Ягненка и реализовать с ним свое желание.

Желание их в какой-то момент действительно очень велико, вольготно, и им кажется, что это вообще-то классно, это большая честь для избранника, это повод для него гордиться собой. Желание их растет, потому что они никакого внимания не обращают на отсутствие обратной связи, они аутично наслаждаются ростом своего желания и воображают его удовлетворение так, будто это удовлетворение зависит только от них.

И когда в какой-то момент они получают грубый и жесткий отпор или даже серию грубых отпоров, они оказываются растеряны и совершенно несчастны. Почему так получилось? Как же так их угораздило? Почему же их так занесло?

Загадка.

hectic333

Добрый день, evo-lutio,

Решила рассказать вам свою историю в надежде на разбор.

В прошлом году я пережила тяжелое расставание. Отношения, где меня не любили, а я держала, подошли к концу. И я как пробка вылетела из периода депрессии в период, напоминающий манию.

У меня не было физических контактов, но я влюблялась и куда-то летела-летела-летела. Хотелось всё затусовать, всё закрыть весельем и легкостью, иногда правдивой, иногда наигранной.

Надо сказать, что я отдаю себе отчет в том, что у меня плохие ресурсы и жизненные опоры. Проблемы с режимом, с дисциплиной, волей. Мой Король нервно курит в сторонке, пока полупьяная Королева вытворяет дичь, чтобы наутро этому же Королю и прожужжать все уши о том, как ей теперь стыдно. И, если постараться посмотреть на себя объективно, вот что бы я о себе сказала.

Я работаю в околоайтишной профессии, на работе у меня все получается, но последнее время от раздражения хочется взорваться. Отдушину ищу в творческих проектах, общении, спорте, тусовках. Мужчинам скорее нравлюсь, чем нет (но мне все не то, нравятся нарциссы, засранцы, инфантилы – те, кто зацепит, часто больно). Думаю, что я симпатичная и умею производить хорошее впечатление (первое точно:) Легко схожусь с людьми. Некоторые говорят о том, что во мне есть роковое начало или что я сильная («Ты не хлюпик, справишься» – говорят), но я чаще себя вижу маленькой запутавшейся девочкой, местами довольно озлобленной.

(Засранцами и инфантилами автор называет тех, за кем бегает. Обесценивает, чтобы проще было во-первых, присвоить, во-вторых, не страдать от отпора. Обесценивание нужно, чтобы легче пережить свой позор. Но это только в короне, без короны очевидно, что от обесценивания только хуже)

Сколько я себя помню – я отчаянно ищу себя, постоянно с собой воюю, растворяюсь в мазохизме и страданиях. Второй год в терапии, вроде где-то просветления есть, но я как будто сопротивляюсь и ленюсь. А потом сначала пробую.

(Плохая “терапия” помогает относиться к другим как к предметам. Фокус клиент держит на себе и описывает свои ощущения, не беря во внимание эмоции других людей. И это вредно, но к сожалению, считается, что нормально)

К. тусовщик, любит загулять. Только вылез из 5-летних отношений, где девочку он, насколько я понимаю, содержал. Несмотря на свою склонность плотно зависать с друзьями и забухивать, строит довольно успешную околотворческую карьеру. Зарабатывает, помогает деньгами родителям, остальное просаживает. Он младше меня на 5 лет. И хотя я выгляжу младше своего возраста, он – тоже, поэтому, я думаю, что к тому, как мы вместе смотримся, есть вопросы.

Я познакомилась с К. летом прошлого года. Увидев его несуразное пьяное поведение, я поняла: моё. Будет нескучно. Но возможностей с ним еще видеться не было, и я просто потихонечку себе иногда его вспоминала.

(Казалось бы, зачем автору “нескучно”, если она всегда минус в дисбалансе, а не плюс. Но для Доярок это очень характерно. Я написала выше, они любят влюбляться, им в кайф, когда их желание растет, а на отношение предмета им наплевать, точнее они вообще не думают, что предмет может как-то относиться, от стула же вы симпатии не ждете, просто садитесь на него задом, так и тут)

Уже в начале осени, оказавшись в одной компании и выпи, мы поцеловались. На следующий день он сказал, что это была ошибка. Я спросила, почему, он ответил, что так чувствует. И я решила себя спасать и с благодарностью отпустить ситуацию.

Но он пригласил меня в кино. Я напросилась к нему в гости после. Мы смотрели какие-то видео, и я, пересидев и дождавшись раздражения, уехала домой.

(Может показаться, что автор реалистично оценивает свое поведение и отношение героя тоже. Однако, это она оценивает сейчас, ища объяснения его отпору, а в том моменте она ничего про это не думала. Фиксировала частично, но не фокусировалась на этом. Фокус у нее был только на своем желании)

Мне его так сильно хотелось и хочется до сих пор.

Мы переписывались, скидывали друг другу картинки. И вот я пригласила его в бар. Потом мы подвыпившие пошли гулять, и я накинулась на него с вопросами, нравлюсь ли я ему и если нравлюсь, почему мы не целуемся, почему не получается отношений. Он сказал, что нравлюсь, но он то ли чего-то не хочет, то ли боится. Мы поцеловались и переспали.

(Герой сказал, что не хочет, но автору было все равно. Смотрите, ее это не оттолкнуло, не отпугнуло, не расстроило. Может она и отметила это с некоторой досадой, но на ее желание это не повлияло, а может быть даже усилило это желание. Дескать, врешь – не уйдешь. Смотрите, когда у Доярки корона Сокровища, она просто зациклена на себе и не видит нежелания другого, а когда у Доярки корона Победителя, она видит нежелание другого, но это ее бодрит и заводит как маньяка. Вы ведь знаете, наверное, что маньяков чаще всего возбуждает сопротивление жертвы? Сопротивление придает этой вещи упругость и приятную живость)

Он пропал дней на 5. Я не писала. А потом появился и позвал в кино. Но встретились мы не сразу. Я злилась, но пыталась не наседать, насколько было возможно в том моем состоянии.

В течение месяца-двух я летела и горела. Нарушился сон, я просто была одержима общением с ним. Мы ходили в кино, я напрашивалась в гости, мы ночевали вместе. Раз 5 еще переспали, дважды трезвые. Я наседала на секс, с его стороны инициатива была один раз. Секс был не очень каждый раз (то быстрый, то долгий и вялый, то еще какой-нибудь). Весь секс был в моей голове: так мне его хотелось. И постоянно спрашивала, какие у нас отношения и тд. Он раздражался. Все это время мы переписывались и поддерживали контакт, пока не виделись.

Однажды я сказала, что мне хочется нормальных отношений. Возможно, это и привело к дальнейшему сценарию.

Мы переписывались, он делился разным. А потом взял и пропал, дней на 5. Я написала, он ответил довольно раздраженно. Я попросила о встрече.

А дальше началось моё пике, которое длится уже 3ий месяц.

(Пике началось, когда влечение, которое развивалось без учета обратной связи, выросло до небес. И автор совсем перестала собой владеть, хотя и раньше плохо владела, но теперь еще меньше)

Мы встретились у него, общались как обычно, мои попытки что-то выяснить пресекал и сказал, что не хочет, чтобы я оставалась ночевать.

Потом я уехала на неделю в рабочую командировку, он спросил, когда я вернусь, и сказал, что без меня скучно. Я вернулась, но он откладывал встречу. Я бесилась, и, когда встретились, взбешенная, приступила к выяснению. Он сказал, что запутался, что не отошёл от отношений, что мой образ для него смешался с образом той, бывшей девушки (к тому моменту он месяца 3 как расстался после 5 лет отношений, но она до сих пор вывозит от него партиями вещи), что наши поцелуи всё усложняют. Сказал, что «а вот в кино он бы со мной сходил» и что мы можем общаться, но без ночёвок и всего такого. Я распсиховалась и убежала.

(Чаще всего люди уговаривают Доярок дружить, им жалко и неприятно их посылать, часто все, кроме их домогательств нравится, какие-то разговоры, походы в кино и выпивка. Доярка кажется существом любящим и преданным, жаль такого обижать. Но от доильного аппарата хочется загородиться, это начинает не только раздражать, но и вызывать гнев. Ведь человек не стул, чтобы на него пытались сесть задом, не обращая внимание на его нежелание)

Через дней 5 молчания я написала, что скучаю и что-то в этом духе. Не помню, как именно было дальше. Мы ходили в кино, я снова задавала вопросы, почему он так решил всё оборвать. Среди всего, что всплывало в этих разговорах, кроме уже ставшего мне привычным «я тебе уже все объяснял», было и то, что он только вылез из отношений и что, мол, не хочет вот так все свои годы быть в отношениях. И что после наших, тех встреч, он потом долго всё обдумывал и думал, что всё неправильно. И что я ему нравлюсь (это на вопрос, нравлюсь ли). И что «всё будет, но потом (и после паузы) или не будет». И что ему надо отдохнуть. И что он точно не хотел, чтобы его отношения начинались так. И что мы только друзья. И что если долго с кем-то хорошо общаться, могут и отношения получиться. И то он сейчас пытается все как-то разрулить.

Кстати, когда однажды я ему озвучила, что версии всегда чуть менялись и дошли до «мы только друзья», он аж обрадовался и сказал, что рад, что до меня дошло, что своими вопросами я только все ухудшаю. И если в начале шансы были… (тут я не уточняла, остались ли они, а могла бы, как я люблю). Все это время я иногда говорила о своих страданиях, иногда говорила, что он мне нравится и что мне с ним хорошо. В целом, если убрать груз всего (а это невозможно) мы часто шутили и смеялись. Он часто рассказывал мне что-то, но раздражался при любом намёке на физический контакт. Хотя и иногда я видела, что ему приятнее сесть, быть поближе ко мне.

В тот день, когда он был особенно раздражен и говорил, что мы только друзья, мы пили в баре. Я напросилась к нему в гости и после его фраз «ты понимаешь, что то, что ты всего этого сейчас хочешь, значит, что ты проигнорировала все мои слова» и «ты понимаешь, что в таком состоянии и положении я не смогу тебе отказать» мы переспали.

Потом отмечали новый год вместе, потом еще сходили в кино и смотрели у него фильмы дома. Он саботировал встречи, но сам написывал. Раздражался, но мы в итоге встречались. Иногда мне казалось, что я ему нравлюсь. Но в целом все время, что мы общались, я уговаривала его полежать вместе обнявшись или еще что-то в этом духе. Я видела в нем желание чаще всего, когда он был слегка не трезв. Но больше не спали и ничего такого.

Последний раз как мы виделись, он, как часто бывало, выпроваживал меня из своего дома, говорил, что мы скоро увидимся. Он же до этого на мои вопросы про отношения и «сможем ли мы встречаться» ответил «наверно, да». На вопрос «смогу ли я ночевать здесь» сказал «смогу, но через месяц» (там заканчивалась его работа).

Мы переписывались, он сбрасывал разное. Строили планы на тот день, когда договорились встретиться. У меня были проблемы, я о них мягко сказала – но особой поддержки не получила. И вот ближе к концу недели написал, что появилась работа (не факт, что работа, конечно) и что он предупреждает меня, что, может, и не встретимся или встретимся спонтанно. И вот я, расстроившись, переспросила про спонтанную встречу через день. Он отвечал кратко и грубо (там было слово «отстань, читай выше»). Меня это задело, и я написала ему, что он грубит и что ему стоит думать и о других людях. Больше не пишу.

Три дня тишины и вот он просто сходу пишет время сеанса и название кинотеатра. Я ему еще до этого писала, что не смогу в этот день – поэтому просто пересылаю свое сообщение в ответ. Он пишет: «тогда в другой раз». Я ставлю лайк на сообщение.

Всё, второй день тишины. Что тут делать дальше?

Надо сказать, что всё это время лярва, питаемая надеждами и его многозначительными словами, сжирает мои силы. Он мне снится постоянно. Я пытаюсь делать работу, которая особенно сейчас раздражает. Читаю ваш блог. Пытаюсь себя тормошить: больше заниматься спортом, назначать встречи, помогать друзьям в творческих проектах – это меня питает.

Мне кажется, эта история полный трындец, она похожа даже немного на сюжет моих прошлых отношений. Но я по-прежнему хочу быть с этим человеком… И я его совсем не понимаю. Сколько раз я просила его просто сказать мне, что ему не нравлюсь. Он отказывался.

(Почему прилипалы так настаивают, чтобы их не просто послали, а послали жестко, бескомпромиссно, грубо? И в конце концов они это получают, когда доводят человека до отвращения. Но зачем им это? Как думаете, друзья?)

Он еще говорил как-то, что ему нравится моя душа. Сказал недавно, что он не станет ко мне относиться хуже из-за чего-либо, что я «безобидный» человек (это задело меня, конечно»).И кажется мне, что, наверно, я ему нравлюсь или нравилась, как человек, а как девушка нет. (Кстати, эту теорию я ему тоже неоднократно озвучивала – можете себе представить, на что похоже наше общение?)

А еще кстати у нас общая компания, и там на меня западали другие парни, в том числе ему довольно близкие друзья. Вдруг и это сыграло какую-то роль, подтолкнув его попробовать?

Я думаю, там люди догадываются, что что-то происходит и подкалывают меня иногда, что меня очаровало обаяние раздолбая. Но не думаю, что что-то им известно конкретно. И это мы с К. обсуждали.

(Раздолбай этот парень в том лишь смысле, что напивается и не может автору отказать. А во всем остальном он обычный онегин, хороший парень, только поэтому история так затянулась. Вы должны обратить внимание и описать, как рос доильный аппарат автора, как увеличивалось сопротивление героя. И смотрите, автор расписывает свои унижения, чтобы вы ей помогли отцепиться. Сама она так прилипла, что не может. Она ждет, что вы будете ее ругать, не идите у нее на поводу. На самом деле есть кое-что, чего она не видит и что ей важно осознать. Кто найдет это?)

Evo-lutio, я могу что-то тут исправить в этой истории?

Я хочу быть с этим человеком.

(Почему автор думает, что это нам не заметно и надо уточнить?)