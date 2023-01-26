 

Стало известно о возвращении кроссовок Reebok в розничную продажу в России

26.01.2023, 20:28, Новости дня
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Компания Fashion House Group намерена в феврале открыть мультибрендовый магазин спортивной обуви SneakerBox, там будет продаваться продукция из закрывшего свои магазины в РФ Reebok, информирует компания.

Речь идет об аутлете «Шереметьево». Ранее сеть Reebok приостановила свою работу в России, а позже торговые точки приобрел турецкий холдинг FLO Retailing.

«Ориентировочно в феврале Fashion House Group совместно с турецким холдингом FLO откроет магазин спортивной обуви SneakerBox в аутлете «Шереметьево», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Магазин будет продавать преимущественно продукцию Reebok. 

Турецкий холдиг FLO управляет такими обувными сетями, как Flo, Sport in Street и немецким брендом Reno, владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West и Lumberjack. В 2022 году он приобрел российское подразделение Reebok.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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