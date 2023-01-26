 

Комбриг Ходаковский: Противник перебрасывает резервы из-под Бахмута в Угледар

26.01.2023, 20:28, Новости дня
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ВСУ перебрасывают ресурсы из-под Бахмута в Угледар, но российская пехота оттесняет противника все дальше в город, начались уличные бои, сообщил командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский.

По словам Ходаковского, российские танки рисковали выходить на прямую наводку и работать по окраине Угледара – противник бил по ним птурами с крыш многоэтажек.

«Пехота маневрирует, деблокирует попадающие в огневой мешок штурмовые группы, теснит противника в город. Над Угледаром был сбит украинский самолет СУ-25. По данным разведки противник перебрасывает ресурсы из-под Бахмута, пытаясь максимально укрепиться», – написал командир бригады «Восток» в своем Telegram-канале.

Ранее в ДНР сообщили об установлении контроля над дорогой от Марьинки к Угледару.

До этого советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах.

Донецкий депутат Владислав Бердичевский отметил газете ВЗГЛЯД, что в Угледаре придется выбивать противника из квартир многоэтажных домов, что может привести к значительным разрушениям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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