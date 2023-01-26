Посол РФ в Турции назвал страны, которые получили украинские продукты питания

Большая часть украинского продовольствия поставлялась по “зерновому коридору” в страны с высоким уровнем дохода, считает посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Реальное географическое распределение получателей украинского продовольствия выглядит следующим образом: Страны с высоким уровнем дохода (ЕС и Великобритания) и др. 4,7%, страны с более высокими доходами (Китай, Иордания и Малайзия) получили 8,6 млн. тонн. – 6,1 млн. тонн (33%), тем, кто имеет более низкие доходы (Бангладеш и Индия, Индонезия, Пакистан и др.). 16,% – 2,9 млн. тонн В заявлении посла, размещенном на официальном сайте дипломатической миссии, говорится, что в нуждающиеся страны (Сомали и Эфиопия), Йемен, Судан, Афганистан, Джибути, Сомали, Йемен, Судан, Афганистан, а также Джибути) было отправлено всего 551 527 тонн (3%). В том числе 396 169 тонн (2%) на судах, зафрахтованных ВПП.

Дипломат отметил, что примечательно, что процент нуждающихся стран в общей статистике снизился – в первые 120 дней этой инициативы он составлял почти 4%, а сейчас – 3%.

“Важно отметить, что ООН быстро переквалифицировала “Черноморскую инициативу” из гуманитарной в коммерческую и отказалась под предлогом коммерческой тайны разглашать информацию о получателях грузов”, – заявил Ерхов.

Он добавил, что Россию настораживает искусственное накопление в Стамбуле сухогрузов за счет украинских коммерсантов.

“Мы также неоднократно обращали внимание на искусственное скопление сухогрузов в порту Стамбула, вызванное тем, что украинские купцы фрахтуют и эксплуатируют суда, на которые не распространяются согласованные условия регистрации. Эти суда не могут быть включены в инициативу и не могут рассматриваться в качестве таковых Совместным координационным центром Стамбула”

Дипломат отметил, что единственной мотивацией Киева является желание продать “побольше и побыстрее” без учета порядка работы.

Представители России, Турции и Украины подписали соглашение по зерну 22 июля. Оно позволяет экспортировать украинское продовольствие, удобрения и зерно по Черному морю в три порта, включая Одессу. Хотя срок действия договора заканчивался 18 ноября, он был продлен еще на 120 дней, если ни одна из сторон не выскажет возражений. Эта сделка была частью общего пакета, который также включал разблокирование экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва заявила, что это соглашение было отменено. ООН также заверила, что ограничения будут сняты.