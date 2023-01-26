Новгород предложит налоги для владельцев малого бизнеса и муниципалитетов

Губернатор региона Андрей Никитин заявил, что Новгородская область всего за два года передаст муниципалитетам 100% налогов, собранных с малого бизнеса. Сейчас этот показатель составляет 80%.

Он подчеркнул важность помощи жителям малых городов в развитии их сообщества.

“Имеют ли право жители малых городов на помощь? Определенно, да. Это видно по проектам местных инициатив. Мы занимаемся этим уже шесть лет, начинали с 20 миллионов на весь регион. Сейчас 500 миллионов”, – заявил Никитин на круглом столе Экспертного института социальных исследований “Дискуссии о будущем”.

Он отметил, что в 2017 году сбор налогов с малого бизнеса составлял 50%, которые должны были распределяться между органами местного самоуправления для стимулирования развития малых городов.

Сегодня этот показатель составляет 80%, и мы планируем довести его до 100% в ближайшие два года. Мы каждый год поднимаем планку. Никитин заявил, что сегодня это плюс 1 миллиард. Эти деньги идут в бюджеты муниципалитетов”.

Он отметил, что жители очень вовлечены в местные проекты, и подчеркнул, что многие люди не стремятся переезжать, а хотят “улучшить свою землю”.