 

Новгород предложит налоги для владельцев малого бизнеса и муниципалитетов

26.01.2023, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Губернатор региона Андрей Никитин заявил, что Новгородская область всего за два года передаст муниципалитетам 100% налогов, собранных с малого бизнеса. Сейчас этот показатель составляет 80%.

Он подчеркнул важность помощи жителям малых городов в развитии их сообщества.

“Имеют ли право жители малых городов на помощь? Определенно, да. Это видно по проектам местных инициатив. Мы занимаемся этим уже шесть лет, начинали с 20 миллионов на весь регион. Сейчас 500 миллионов”, – заявил Никитин на круглом столе Экспертного института социальных исследований “Дискуссии о будущем”.

Он отметил, что в 2017 году сбор налогов с малого бизнеса составлял 50%, которые должны были распределяться между органами местного самоуправления для стимулирования развития малых городов.

Сегодня этот показатель составляет 80%, и мы планируем довести его до 100% в ближайшие два года. Мы каждый год поднимаем планку. Никитин заявил, что сегодня это плюс 1 миллиард. Эти деньги идут в бюджеты муниципалитетов”.

Он отметил, что жители очень вовлечены в местные проекты, и подчеркнул, что многие люди не стремятся переезжать, а хотят “улучшить свою землю”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08.21 / Отмывает все — от посуды до полов: готовим моющее (в разы дешевле покупного)

19.09.22 / Многослойные стрижки длинной до подбородка: 10 трендовых идей на осень

28.08.21 / Наталья Поклонская отправляется в санаторий «Зелёный мыс», а не на Острова Зелёного мыса

16.08.22 / Мнение: Кто хочет отменить культуру России?

21.11.22 / C конца февраля Китай закупил у России энергоносителей почти на $60 млрд

17.12.22 / Тайны 8-тысячелетних наскальных рисунков каньона Сего

22.11.21 / Рашкин отказался от прохождения ДНК-теста в рамках дела об убийстве беременной лосихи

08.08.22 / Для тонких волос идеально: какой тип стрижки боб выбрать для женщины старше 50

28.06.21 / Dj Smash и Анастасия Кривошеева впервые показали лицо годовалой дочери

22.11.22 / «Очередное разочарование» — Германия так и не прислала Литве обещанное подкрепление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика