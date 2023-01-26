 

Счастливая Клара – Личное мнение

26.01.2023, 20:05, Разное
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Пока Шакира изо всех сил показывает, что развод ей дался легче лёгкого, съевшая банку клубничного варенья Клара показалась рядом с Жераром Пике.


Фото: Соцсети

Вот, скромная и довольная. И варенье съела, и смотрит на всех миленько.

Жерарка прильнул к Кларе. Сразу видно, что она ему очень нравится. Молодая, красивая, скромная.

Неправы те, кто говорит, что Пике специально травит Шакиру.

Футболист пригласил в дом Клару, когда исполнительница была на гастролях. С утра, как говорят, Клара проголодалась и купила банку клубничного варенья. Всю не доела — чуть оставила в холодильнике.

Шакира, конечно, банку нашла, но вместо того, чтобы спокойно доесть варенье, устроила развод.

Наверное, Жерарка даже благодарен Кларе. Если бы она не любила клубничное варенье, то он так бы и жил с Шакирой. А тут всё как-то само собой рассосалось.

Глядя на Клару, я бы не сказала, что она из тех дам, кто забывает в доме своих женатых любовников помаду или пользуется расчёской жены. И действительно, в девушку просто не влезла вся банка варенья. И она оставила немножко — вдруг, кому пригодится? Я считаю, что она это сделала не со зла, а по душевной своей простоте.

Сами посмотрите в её глаза — там коварства просто ноль, да?

На чужом разводе своего счастья не построишь? Ну, не знаю — пока Клара выглядит счастливой. И Жерарка к ней довольно прильнул.

Колитесь, строили счастье на чужом разводе?

Источник: Лена Миро


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