 

5 неожиданных фактов о новом комедийном сериале “Просто Михалыч”

26.01.2023, 20:01, Разное
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“Смешной дядька”

Зачастую во время съемок фильмов и сериалов окончательное название, под которым проект узнают зрители, появляется далеко не сразу. С “Просто Михалычем” случилась именно такая история. Рабочее название сериала – “Смешной дядька”. Но для анонса нужно было что-то более звучное. Авторы долго думали, но никак не могли определиться с финальным вариантом. На помощь неожиданно пришел актер Павел Ворожцов, с которым у авторов состоялся примерно такой диалог:   

А сериал так и будет называться – “Смешной дядька”? 

Нет, пока думаем над вариантами. Может, ты что-то предложишь? 

Да просто Михалыч! 

Ирония в том, что слово “просто” Ворожцов не включал в название, а вот режиссер Евгений Корчагин решил, что это отлично характеризует персонажа, который очень простой, но только на первый взгляд. Представляете, как удивился Павел Ворожцов, когда пришел на читку и увидел финальный вариант названия? А вот авторы еще больше удивились, когда поняли, что актер на самом деле имел в виду немного другое. Впрочем, так и родилось название, без которого сериал про веселого дядьку из деревни представить уже нельзя. 

Крокодил Данди из…Сибири 

Референсом для создания образа главного героя неожиданно послужил культовый киногерой из восьмидесятых, роль которого исполнил австралийский актер, обладатель “Золотого глобуса” Пол Хоган. Крокодил Данди – это суровый дядька из провинции, который приезжает в Нью-Йорк, и наводит там шороху. “Разве это нож? Вот это нож” – такую реплику запросто можно представить и в исполнении Владимира Епифанцева, герой которого тоже учит жизни обитателей мегаполиса. 

Как рассказал режиссер проекта Евгений Корчагин, референс закончился на этапе идеи: одевать Епифанцева в шляпу, сапоги и ковбойскую куртку никто не собирался (хотя выглядело бы эпично). К тому же, Данди из Австралии, а Михалыч – из Сибири. Но по духу два этих крутых мужика определенно близки! 

Только Епифанцев! 

Роль Михалыча писалась специально для Владимира Епифанцева. В первых драфтах сценария главный герой был не совсем таким: авторы обозначали его как деревенского родственника, но отдельные черты характера персонаж должен был приобрести уже в зависимости от того, какой актер будет исполнять роль. По словам режиссера Евгения Корчагина, на стадии обсуждения возникали разные варианты, но как только авторы выдвинули кандидатуру Епифанцева, дальнейшие обсуждения были бессмысленны.

Создатели сериала поняли, что именно Владимир – идеальный Михалыч. Сам актер во время чтения сценария оказался в восторге от персонажа и тут же согласился на роль. Так и появился тот самый просто Михалыч – суровый сибирский здоровяк, который ставит на уши столицу. 

Сибирь в Беларуси 

По сюжету главный герой приезжает в Москву из сибирской деревушки Шарапово, где жизнь протекает тихо и размеренно: рыбалка в речушке, посиделки у костра. Однако ехать в реальную Сибирь для натурных съемок команда не стала, поэтому экспедиция отправилась в Беларусь. Именно в соседней стране, расстояние до которой из Москвы раза в четыре ближе, чем до сибирских деревень, и снимали тишь да гладь русской деревни. К тому же, именно в Беларуси создатели сериала нашли очень фактурную природу, которая идеально передает силу земли русской. 

Семейная история 

“Просто Михалыч” – это история взаимоотношений одной семьи, в которой все начинает бурлить после приезда дальнего и не очень ожидаемого родственника. Михалыч, по сути, служит катализатором тех изменений, которые происходят в жизни главных героев. Отношенческие конфликты и семейные истории – это темы, которые давно волнуют режиссера Евгения Корчагина. В короткометражке “Феликс и его любовь” автор исследовал, как чувства меняются с течением времени, “Камбэк” повествовал о том, как семья реагирует на успехи, которые приходят через тяжелые компромиссы, а про “Войну семей” и говорить не приходится: там было сразу несколько мощных конфликтов на разных возрастных уровнях. 

В каждой из своих работ Корчагин пытается ответить на фундаментальные вопросы, и зачастую приходит к выводу, что те проблемы, которые возникают в современных семьях, тянутся из прошлого: когда разговаривать и узнавать о чувствах друг друга было не очень-то принято. И если этого не делать, то привести это может к самым разным последствиям. Поэтому лучше, конечно, начать общаться и слышать друг друга чуть раньше, чем к вам нагрянет дядька из Сибири с вареньем из крыжовника и лесными повадками. 


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