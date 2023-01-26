Не только крем для принца Гарри: какие товары и услуги заказывает королевская семья

Рассказ британского принца Гарри о том, как он лечил обмороженные во время экспедиции на Северный Полюс части тела, привлек внимание общественности к любимому средству его бабушки Елизаветы II. Речь шла о креме «Eight Hour» марки Elizabeth Arden, благодаря которому эта американская компания получила официальное звание «поставщика Ее Величества». Рассказываем о других известных брендах, имеющих право на британский королевский герб на упаковке.

Компании, которые заслужили почетное право поставлять свои товары монаршим особам, получают «Королевскую Гарантию Назначения» — «Royal Warrant of Appointment». Это документ, который выдается на пять лет и позволяет использовать в бизнесе королевский герб. История таких «гарантий» восходит к средневековью: уже тогда среди лучших торговцев страны была серьезная конкуренция за благосклонность монархов. Еще в 1155 году король Генрих II присвоил фирме Weaver’s Company статус своего официального поставщика. В 15 веке лорд-камергер, отвечавший за жизнь двора, начал выдавать официальные «королевские гарантии», причем, не только торговцам.

Например, в 1476 году Уильям Кекстон стал таким образом первым официальным придворным художником. В 18 веке королевские поставщики начали пользоваться гербом монарха, чтобы обозначить высокое качество и эксклюзивность своих товаров. А в 1840 году была создана Ассоциация держателей королевских гарантий, в которую входят все действующие поставщики товаров и услуг. К концу правления королевы Виктории в ассоциацию входили две тысячи компаний и индивидуальных мастеров.

Кто из членов королевской семьи может выдавать «гарантии», в наше время решает действующий монарх. В годы правления королевы Елизаветы II в этот список вместе с ней входили ее супруг герцог Эдинбургский и сын принц Чарльз. Соответственно и герб, который компания могла размещать на своих витринах, упаковках товаров и интернет-сайте, принадлежал тому, кто именно внес ее в список. Те фирмы, которые попали в ассоциацию держателей королевских гарантий по рекомендации монархини, без колебаний ставили на видное место эмблему британской королевской семьи, а если инициатива исходила от принца Чарльза, они пользовались гербом принцев Уэльских.

После смены монарха королевский двор пересматривает выданные «гарантии», но уже получившие их компании или физические лица могут продолжать использовать эмблемы в течение двух лет. Всего таких поставщиков около восьмисот, и они оказывают двору самые разные услуги. И хотя считается, что королевский герб на упаковке — гарантия качества, не стоит забывать, что не все товары, производимые одной и той же компанией, одинаково хороши и поставляются ко двору.

В 2015 году королева и герцог Эдинбургский прибыли в Берлин вместе со своим лимузином

Но, конечно, этого нельзя сказать об автомобилях из королевских гаражей. Уже почти 70 с лишним лет одним из поставщиков двора является Bentley. На лимузине этой марки Елизавета II совершала торжественные поездки, для чего была предусмотрена не только усиленная защита, но и специальная конструкция, чтобы подданным было видно монархиню.

Когда этот бордово-черный автомобиль использовался для государственных визитов, эмблема компании на капоте​ уступала место символу королевской семьи — статуэтке святого Георгия. А на крыше располагался подсвечиваемый герб Виндзоров и штандарт. Король Карл внес в список поставщиков своего любимого производителя: Aston Martin Limited. Известно, что его любимая машина — подаренный родителями на 21-летие кабриолет Aston Martin Volante.

На свадьбе Елизаветы и Филиппа Маунтбаттена перчатки из Восточного Суссекса прекрасно подошли к платью от Нормана Хартнелла

Одним из первых поставщиков королевы Елизаветы II был ее любимый модельер сэр Норман Хартнелл, придумавший не только ее свадебное платье в 1947 году, но и весь ее образ для коронации в 1953. Кстати о свадьбе. С тех пор, как Елизавета покинула церемонию венчания, надев пару мягких перчаток Cornelia James, она хранила верность не только мужу, но и этому производителю перчаток из Восточного Суссекса.

Сумочки, которые королева использовала не только для переноски мелочей, но и для того, чтобы подать один из нескольких условных знаков своим приближенным, производила компания Launer. Она является официальным поставщиком двора с 1968 года, хотя еще в 1950 королева-мать Елизавета Боуз-Лайон купила сумку в магазине, открытом чешским мастером, бежавшим во время войны из оккупированной фашистской Германией Чехословакии. Именно благодаря матери Елизавета II узнала о существовании этого бренда, и долгие годы пользовалась его аксессуарами.

Подержать сумочку королевы доводилось и ее детям и внукам и правнукам

Зонты для ее величества производили в Fulton Umbrellas, и каждый сезон передавали в Букингемский дворец новые экземпляры с каемками разных цветов — в тон ярким костюмам монархини. Некоторые из мастеров делают разные вещи для разных членов королевской семьи. Например, изготовитель зонтов Карла III Суэйн Адени Бригг делал кнуты для конюшни его матери. Но есть в этом списке и марки, которые мы каждый день видим в магазинах: от любимого Джеймсом Бондом алкогольного напитка Martini и кока-колы до запеченных бобов и кетчупа Heinz.

Вообще монархам не чуждо ничто человеческое. В списке вы найдете изготовителя шоколадок Cadbury, кукурузных хлопьев Kellogg’s, чая Twinings, посуды Wedgwood, техники Samsung. От дождя членов королевской семьи спасают плащи Barbour и резиновые сапоги Hunter. Ботинки и принц Филипп и король Карл всегда заказывали у John Lobb, причем, говорят, что ногу последнего измерили для первой пары чёрных оксфордов в 1971 году и до сих пор шьют обувь по той самой мерке.

В 2024 году мнение супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон также будет учитываться при выборе поставщиков королевского двора

В списке держателей «Королевских Гарантий» значится флорист Джуди Рид. Она рассказала журналу Country&Town, что тратит огромное количество времени на оформление цветочных композиций в Холирудском дворце в Эдинбурге. И хотя она занимается этим много лет, она признается, что по-прежнему очень нервничает.

Цветы — живые существа, поэтому ты никогда не можешь полностью расслабиться. Я беспокоюсь, вовремя ли их доставят, сколько они продержатся…

В тот же список включены поставщики газа, механики и уборщики и даже дезинсекторы. Многие из них останутся держателями «гарантии» и при новом короле. Всего, будучи принцем, он выдал их примерно 180 компаниям. Предполагается, что все сохранят свой нынешний статус. А вот остальные поставщики могут быть заменены, если монарх сочтет, что они недостаточно заботятся об окружающей среде.

Одно из последних получивших «гарантии» короля предприятий — органический питомник Walcot в Вустершире, саженцы из которого регулярно пополняют сады имения Карла и Камиллы Хайгроув. Кроме того, королева-консорт и новый принц Уэльский Уильям, скорее всего, тоже захотят внести в этот список свои любимые компании. Какие именно — станет ясно в 2024 году.

Король Карл и королева-консорт Камилла присматриваются к производителям товаров, которые могут заменить нынешних поставщиков