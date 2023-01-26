Пятиминутный душ и кирпич в бачке — France 3 научил французов экономить воду и деньги

Чтобы сократить расход воды, необходимо вместо ванны принимать душ, который длится не более пяти минут, и закрывать кран во время чистки зубов, рассказывает France 3 со ссылкой на рекомендации Агентства экологического перехода (ADEME). Также можно воспользоваться небольшими хитростями: положить в сливной бачок унитаза кирпич и установить на краны аэраторы, а также определить скрытые утечки, сравнив показания счётчика перед сном и утром.

КАРОЛЬ ГЕССЛЕР, ведущая France 3: Да, а чтобы экономить воду, нужно знать о собственных объёмах потребления. Добрый вечер, Жан-Кристоф Баттерья!

ЖАН-КРИСТОФ БАТТЕРЬЯ, журналист: Добрый вечер!

КАРОЛЬ ГЕССЛЕР: Скажите, сколько воды уходит в день на одного человека?

ЖАН-КРИСТОФ БАТТЕРЬЯ: 150 литров на человека в день. И вы правы — мы часто об этом не знаем: 64 процента французов считают, что используют меньше 100 литров в день. Очень большая разница с реальными 150 литрами.

КАРОЛЬ ГЕССЛЕР: На что идёт эта вода?

ЖАН-КРИСТОФ БАТТЕРЬЯ: Главным образом на душ: 60 литров в день за один раз. Далее — стирка, мытьё посуды и уборка дома — 50 литров, туалет — 30 литров, а питьё и приготовление пищи — 10 литров.

КАРОЛЬ ГЕССЛЕР: Тогда что рекомендует Агентство экологического перехода (ADEME)?

ЖАН-КРИСТОФ БАТТЕРЬЯ: Во-первых, вместо ванны принимать душ, но, я подчёркиваю, короткий душ. За пять минут уходит 60 литров, а за 13 минут — 156 литров: столько уходит на одну ванну. Также советуют хорошо закрывать кран, когда чистишь зубы, — это касается как детей, так и взрослых, потому что таким образом в год можно сэкономить 200 евро на семью из четырёх человек.

КАРОЛЬ ГЕССЛЕР: И это благоразумно. Есть ещё и хитрости?

ЖАН-КРИСТОФ БАТТЕРЬЯ: Кажется, что самый простой и эффективный — положить кирпич или другой предмет в сливной бачок унитаза. Так можно сэкономить 55 м3, что составляет 110 евро в год на семью. Также можно установить на краны небольшие кольца-аэраторы. Они стоят 12 евро, но позволяют сэкономить 28 евро в год. Наконец, не нужно быть умелым сантехником, чтобы определить, есть ли утечки: достаточно записать показания счётчика вечером, и если ночью не использовать воду, то изменения показаний утром укажут на скрытую утечку. Тогда нужно вызывать сантехника.

КАРОЛЬ ГЕССЛЕР: Огромное спасибо, Жан-Кристоф!

Дата выхода в эфир 25 января 2023 года.