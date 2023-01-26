Охлаждение прохладных

Латвия с Эстонией и РФ взаимно выгоняют послов. Что будет?

Статус дипломатических отношений РФ с Эстонией и Латвией будет понижен до уровня поверенных, а послы должны будут покинуть страны пребывания. Это не повлияет на взаимоотношения стран кардинально, а серьезных изменений стоит ждать только в случае полного разрыва отношений, что пока маловероятно, — считают эксперты.

Две недели назад Эстония сообщила о сокращении количества сотрудников российского посольства в Таллинне с 1 февраля. Это, пояснили в МИД страны, позволит уравнять их число с количеством эстонских дипломатов в Москве. В ответ РФ 23 января решила понизить статус дипломатических отношений с Эстонией до уровня поверенных и обязала посла Маргуса Лайдре покинуть страну до 7 февраля.

Москва осталась недовольна действиями Таллинна, потому что долгие годы существовала договоренность о том, что российских дипломатов в Эстонии будет больше, чем эстонских в России, говорит эстонский юрист и гражданский активист Евгений Криштафович:

«Россия объясняла это тем, что здесь находится более 100 000 российских граждан, которые нуждаются в консульской помощи. В РФ нет столько эстонских граждан, поэтому Эстония не видела необходимости туда посылать своих консульских сотрудников в таком количестве, а у россиян такая необходимость была».

Несмотря на резкую реакцию Москвы на действия Таллинна, эстонский МИД по Венской конвенции имел полное право довести число сотрудников диппредставительств до паритета.

«Если страна не желает видеть у себя больше дипломатов другой страны, то она всегда может сказать, что хочет, чтобы их число было равным», — говорит Криштафович. Эстонский МИД, взвесив изменившиеся обстоятельства и реальную консульскую деятельность, которую осуществляет российское представительство, пришел к выводу, что необходимости в таком количестве сотрудников нет, добавил он.

По мнению Криштафовича, Эстония сама не шла на понижение статуса дипломатических отношений с Россией, чтобы не терять важный информационный канал в Москве.

«Это касается не столько общения с российскими коллегами и контактными лицами в российских государственных структурах, сколько со своими коллегами дипломатического корпуса в Москве — с послами стран-союзников Эстонии, стран НАТО, стран Европейского союза и других стран, дипломатические представительства которых работают в Москве и имеют доступ к оперативной информации».

При этом, в целом понижение уровня отношений между странами вряд ли кардинально повлияет на их взаимодействие. «Ничего в принципе не изменится, потому что как таковых отношений нет. Российский посол Липаев жаловался, что его никто никуда не пускает и не зовет в Эстонии и что у него нет возможности выполнять свою работу в принципе. РФ в этой ситуации было особо нечего терять, поэтому они пошли на понижение дипломатических отношений. Возможно, чтобы создать какой-то инфоповод. Больше пока ничего серьезного не произойдет», — уверен Криштафович.

В знак солидарности с Эстонией понизить уровень дипломатического представительства в РФ до уровня поверенных решила и Латвия. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич говорил, что страна понизит уровень дипотношений с Россией, еще в апреле прошлого года, когда об этом решении объявила Литва, но обещал сообщить о конкретных решениях позже.

Солидарность балтийских стран между собой — это часть балтийской политики,

отмечает латвийский политолог Филипс Раевскис: «Прошло определенное время, и мы видим, что ситуация не улучшается, а усугубляется, а градус агрессивности РФ по отношению к Латвии не понижается, мягко говоря».

Вызов посла Эстонии в РФ Лайдре в МИД России. Съемка ТАСС

При этом и Криштафович, и Раевскис не ждут серьезных изменений. По их мнению, серьезные изменения могут произойти только в случае полного разрыва дипломатических отношений. В таком случае, говорит Криштафович, всему дипломатическому персоналу — и российскому, и эстонскому — придется покинуть страну пребывания. Однако пока речи о разрыве отношений не было. Криштафович не ждет от Эстонии инициативы в этом вопросе. Однако на такой шаг может пойти Москва, если Эстония расширит контроль в Финском заливе, что усложнит для РФ судоходство в этом районе.

«Эстония и Финляндия жестом доброй воли разрешили всем перемещаться без необходимости получать разрешения. Сейчас министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рассматривается возможность снова взять под контроль Финский залив и передвинуть свою морскую границу вперед — туда, где сейчас есть зона свободного движения судов. Это достаточно суровый шаг в отношении России, потому что это очень усложняет доставку грузов в Петербург и порты Ленинградской области — надо будет согласовывать все на свете для движения судов, и в контексте принятых международных санкций это для РФ будет достаточно сложно. И это может вызвать еще более острую реакцию со стороны Москвы», — пояснил эксперт. В то же время он добавил, что неясно, будет ли это решение принято или же это заявление является частью предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов в марте.

Раевскис считает, что решение о понижении статуса дипотношений между Россией и Латвией лишь приведет к похолоданию «и так уже довольно прохладных» отношений между странами. «Это всегда усложняет обмен информацией. Даже в самой плохой ситуации ты должен иметь какие-то контакты на дипломатическом уровне, чтобы страна могла вызвать посла и высказать позицию, а понижение отношений ухудшит этот контакт. Но его и сейчас особо нет. Российское посольство достаточно изолировано в Латвии. Из-за такой взаимной изоляции, думаю, было достаточно ясно, что это неизбежный путь, который ведет к понижению уровня отношений, вплоть до разрыва», — говорит эксперт, надеясь, что до этого не дойдет.

Разрыв отношений, по его мнению, может инициировать Россия.

«Это может быть частью политики по поиску врагов. Из Латвии и так всегда делали врага. И сейчас ничего не меняется. Например,

это может привести к такой же ситуации, как с Беларусью: в обоих посольствах этих стран находится по одному дипломату низшего уровня, которые, скажем так, присматривают за помещением».

Латвия, считает эксперт, может пойти на разрыв дипломатических отношений с Россией в случае военной провокации.

«Агрессия со стороны РФ неизбежно приведет к разрыву отношений. Не может быть отношений, если к тебе относятся агрессивно — не только на словах, но и физически», — считает он.

Марина Дульнева

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