Модные женские пиджаки на весну 2023: трендовые модели и секреты их стилизации

Пиджак можно носить не только лишь при создании делового образа. Он хорошо подойдет для создания уличного стиля, а также отлично сочетается с джинсами, шортами.

Весной пиджак можно носить вместе с кардиганом, курткой или свитером. Вот несколько хороших идей относительно того, как создать красивый и модный образ вместе с пиджаком и какие фасоны блейзеров будут в моде весной в 2023 году.

Классический

Этот фасон пиджака никогда не выходит из моды. Он идеально подходит для всех девушек, независимо от их роста или особенностей фигуры. Такой наряд может быть как коротким, так и длинным.

Важно помнить о том, что силуэт должен быть полуприлегающим, чтобы можно было подчеркнуть женственность.

Можно выбрать классический блейзер как в удлиненном, так и в укороченном варианте. Несмотря на всю строгость такого наряда, его можно носить вместе с майкам и джинсами, а также кроссовками. Это позволит создать неформальный и несколько расслабленный образ.

Оверсайз

Весной 2023 года можно уверенно дополнить свой образ объемным блейзером, который кажется на несколько размеров больше. Свободные и не сковывающие движения пиджаки выглядят достаточно просто, но вместе с тем оригинально. Это позволит придать новизну и несколько оживить образ.

Отлично смотрится такой наряд в сочетании с юбкой-карандаш, джинсами и леггинсами. В итоге получается очень особенный, эффектный и просто фантастический образ.

Широкий

Это модная и стильная модель наряда на весну 2023 года. Это просто отличный вариант для смелых и ярких девушек.

Такой блейзер можно подчеркнуть при помощи пояса или корсета. Хорошо сочетается такой блейзер вместе с джинсами, велосипедками, шортами и леггинсами.

Укороченный

Многие дизайнеры представили в своих коллекциях образы со стильными и модными укороченными жакетами.

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Можно красиво сочетать все это с брюками или же юбками. Стилистически такие блейзеры могут быть как классическими, так и более свободными и оригинальными. Интересно смотрятся модели, дополненные различными интересными и трендовыми деталями. Это могут быть интересный принт, асимметрия, объемные рукава.

Двухцветные

В 2023 году огромной популярностью будет пользоваться интересные и стильные вещи необычных расцветок.

Помимо интересных принтованных моделей, стоит также обратить особое внимание на двухцветные блейзеры. Они смотрятся очень красиво, эффектно и при этом помогут дополнить наряд, выполненный в стиле модерн.

Такой блейзер выглядит так, как будто его сшили из двух половинок разных пиджаков. Хорошо смотрится как с юбками, так и с брюками.

Кожа

Такой блейзер просто идеально подходит для создания совершенно любого образа, независимо от стиля.

Это интересный вариант для классического, спортивного, уличного и повседневного образа. Такой наряд можно красиво сочетать вместе с кожаными брюками, джинсами, юбками.

В тренде кожаные пиджаки коричневого, черного, бежевого цвета. Смелым и уверенным в себе девушкам можно подобрать наряды более ярких и насыщенных тонов.

Выигрышно будут выглядеть модели в классическом или же удлиненном варианте. В итоге образ получается просто восхитительным, ярким и роскошным.