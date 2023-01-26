“Вас не любят”: смачно плюнувшая на могилу отца Нетребко ответила россиянам

Знаменитая на

весь мир оперная певица Анна Нетребко уже давно не живет в России. Постоянные

гастроли и необходимость быть ближе к центру оперного искусства в Вене внесли

коррективы в жизнь артистки. Иногда она позволяет себе высказываться на остросоциальные

темы, провоцирую разгоряченные споры.

Да и не все

россияне понимают, почему Анна Нетребко продолжает жить за рубежом. Многие

воспринимают выбор певицы как личное оскорбление. В комментариях под постами

Нетребко можно встретить упреки, якобы смачно плюнувшая на могилу отца она своими

действиями позорит свой род. Напомним, что на 88-м году жизни скончался Юрий

Нетребко. Семья похоронила его в родном Краснодаре. Ради прощания с любимым

мужчиной Нетребко отменили концерты и приехала на родину.

Такие

высказывания Анна Нетребко часто пропускает. Но иногда можно встретить и

дерзкие ответы. Так, под одной из недавних фотографий с бала Венского Филармонического

оркестра артистка заявила, что в Европе не сильно жадуют россиян. Кроме нее,

конечно же.

“Вас не

любят, меня — да”, — отрезала Нетребко. Поклонники певицы не ожидали

такого, но с пониманием отнеслись к реакции оперной дивы.