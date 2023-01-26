“Вас не любят”: смачно плюнувшая на могилу отца Нетребко ответила россиянам
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Знаменитая на
весь мир оперная певица Анна Нетребко уже давно не живет в России. Постоянные
гастроли и необходимость быть ближе к центру оперного искусства в Вене внесли
коррективы в жизнь артистки. Иногда она позволяет себе высказываться на остросоциальные
темы, провоцирую разгоряченные споры.
Да и не все
россияне понимают, почему Анна Нетребко продолжает жить за рубежом. Многие
воспринимают выбор певицы как личное оскорбление. В комментариях под постами
Нетребко можно встретить упреки, якобы смачно плюнувшая на могилу отца она своими
действиями позорит свой род. Напомним, что на 88-м году жизни скончался Юрий
Нетребко. Семья похоронила его в родном Краснодаре. Ради прощания с любимым
мужчиной Нетребко отменили концерты и приехала на родину.
Такие
высказывания Анна Нетребко часто пропускает. Но иногда можно встретить и
дерзкие ответы. Так, под одной из недавних фотографий с бала Венского Филармонического
оркестра артистка заявила, что в Европе не сильно жадуют россиян. Кроме нее,
конечно же.
“Вас не
любят, меня — да”, — отрезала Нетребко. Поклонники певицы не ожидали
такого, но с пониманием отнеслись к реакции оперной дивы.
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