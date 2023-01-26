 

“Я грешен”: упавший на колени перед монахом SHAMAN лишился самого дорогого

26.01.2023, 19:43, Разное
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31-летний артист Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, находится на пике популярности. Певец собрал вокруг себя целую армию поклонников, которые восторгаются композициями, написанными им самим. “Я русский”, “Встанем”, “Вороны” – эти песни запали в душу многим.

Сегодня, 26 января, SHAMAN представил свое очередное творение – композицию “Исповедь”. На своем ютуб-канале артист презентовал клип, который наполнен личными переживаниями. В недавней беседе с Пятым каналом Дронов признался, что эта песня – его диалог с Богом.

В клипе артист падает на колени перед монахом и протягивает ему ножницы. Старец лишил SHAMANа дредов – кажется, самого дорого, ведь это было неотъемлемой частью узнаваемого образа молодого певца. В финале клипа исполнитель предстает перед зрителями как короткостриженый блондин.

“Как я человек грешен. Поэтому у меня всегда одна позиция — позиция на коленях”, – объяснил Ярослав задумку.

Желание избавиться от дредов певец SHAMAN объяснил стремлением перейти на новый этап творчества. Преображение музыканта россияне оценили. “Срезанные дреды – это просто потрясение, как переход к новой жизни, как очищение души”, “Без дредов – красавчик”, “Хорошая прическа! Мужская, русская!” – написали поклонники в Сети.


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