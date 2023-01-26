 

“АВТОВАЗ” начал продажи обновленных коммерческих пикапов на базе LADA Niva Legend

26.01.2023, 19:40, Разное
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Отечественный автогигант LADA официально сообщил о начале продаж обновленных коммерческих пикапов, основанных на NIVA Legend.

Известно, что с учетом доработок грузоподъемность автомобиля увеличилась на 185 кг. Также указано, что тестирование способностей перевозки грузов осуществлялось при привлечении спасателей и пожарников. Автомобиль оказался существенно прочнее и надежнее предшественника.

В настоящее время NIVA Legend в версии пикапа станет возможным приобрести в модификациях с 2-5-местным салоном, отличающимся объемом грузовой платформы. Приобрести доработанный отечественный пикап станет возможным по цене от 1,15 миллиона рублей.


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