“АВТОВАЗ” начал продажи обновленных коммерческих пикапов на базе LADA Niva Legend

Отечественный автогигант LADA официально сообщил о начале продаж обновленных коммерческих пикапов, основанных на NIVA Legend.

Известно, что с учетом доработок грузоподъемность автомобиля увеличилась на 185 кг. Также указано, что тестирование способностей перевозки грузов осуществлялось при привлечении спасателей и пожарников. Автомобиль оказался существенно прочнее и надежнее предшественника.

В настоящее время NIVA Legend в версии пикапа станет возможным приобрести в модификациях с 2-5-местным салоном, отличающимся объемом грузовой платформы. Приобрести доработанный отечественный пикап станет возможным по цене от 1,15 миллиона рублей.