 

Лампы для маникюра могут повысить риск развития рака

26.01.2023, 19:40, Разное
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Новое исследование было проведено учеными из Университета Питтсбурга и Калифорнийского университета. В его результате стало известно, что ультрафиолетовое излучение от ламп для маникюра значительно повреждает ДНК и приводит к онкологии.

Давно известно, что регулярное воздействие ультрафиолета провоцирует развитие рака. Именно это излучение используется в лампах для маникюра.

Эксперты проанализировали результаты научной работы и обнаружили, что 20-митный сеанс в сушильной лампе приводит к гибели 20-30% клеток грызунов и человека. Кроме того, у выживших клеток обнаружили признаки повреждения ДНК и мутаций, которые связаны с онкологическими заболеваниями.


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