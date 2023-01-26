Лампы для маникюра могут повысить риск развития рака

Новое исследование было проведено учеными из Университета Питтсбурга и Калифорнийского университета. В его результате стало известно, что ультрафиолетовое излучение от ламп для маникюра значительно повреждает ДНК и приводит к онкологии.

Давно известно, что регулярное воздействие ультрафиолета провоцирует развитие рака. Именно это излучение используется в лампах для маникюра.

Эксперты проанализировали результаты научной работы и обнаружили, что 20-митный сеанс в сушильной лампе приводит к гибели 20-30% клеток грызунов и человека. Кроме того, у выживших клеток обнаружили признаки повреждения ДНК и мутаций, которые связаны с онкологическими заболеваниями.