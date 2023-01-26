 

С сентября 2023 года в российских школах будут изучать индийский вариант английского языка

26.01.2023, 19:33, Разное
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Во время переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина, намеченных на весну 2023 года, планируется обсудить детали культурного сотрудничества двух стран.

В частности, лидеры государств поднимут тему перехода российских школ на изучение индийского варианта английского языка, так называемый хинглиш. Соответствующий план уже готовится в профильных министерствах.

– Английский язык является в Индии государственным, а это, на минуточку, полтора миллиарда человек, больше, чем всё население коллективного Запада, – прокомментировали инициативу в пресс-службе Минпросвещения РФ. – По последним данным спрос на специалистов, владеющим английским языком, в России упал на 15% и мы связываем это с тем, что в наших школах преподают исчезающий вариант языка – британский. Решение давно назрело.

Для выполнения перехода в срок этим летом по всей России планируется проведение курсов переподготовки учителей английского языка с участием коллег из Индии. В учебный план старших классов, ученики которых несколько лет учили неправильный английский, добавят часы для переобучения фонетике и грамматике хинглиша.

В Министерстве просвещения также рассказали, что в будущем рассматривается возможность перехода французских школ на франсез африкен, а немецких – на зюдвестердойч. Эти диалекты считаются экономически перспективными.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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