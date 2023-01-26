 

Минфин США ввел санкции против вице-премьера Мантурова и главы Татарстана Минниханова

26.01.2023, 19:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минфин США ввел санкции против вице-премьера Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова, а также российских судоремонтных и авиационных предприятий.

На сайте американского минфина опубликован список новых санкций США.

В него внесены вице-премьер Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова. Также в списках значатся две яхты и пять самолетов, связанных с российскими физлицами и юрлицами, передает РИА «Новости».

Также новые антироссийские санкции США вводятся против российских судоремонтных и авиационных предприятий. В список попали АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» и связанные с ним предприятия, АО «Северо-Восточный ремонтный центр» и Центр судоремонта «Дальзавод», АО «Уральский завод гражданской авиации», Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания «Авиакон Цитотранс», ООО «Чартер грин лайт Москва», а также Центральное конструкторское бюро «Лазурит», АО «Владивостокское предприятие Электроавтоматика», ФГУП Научно-производственное предприятие «Гамма» и АО «Терра Тех».

Ранее США призвали следить за инвестициями россиян в недвижимость для борьбы с обходом санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12.21 / В Краматорске пожар повредил 10 автомобилей скорой помощи – полиция

28.06.20 / Банки получат субсидии на льготные автокредиты для семей с детьми и медиков

16.02.22 / Сборная РФ по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр

17.11.20 / Венгерские ученые доказали зависимость собак от настроения хозяина

07.11.20 / Грузия ввела ограничения на передвижение в больших городах из-за коронавируса

19.10.20 / Замешанное в коррупционных скандалах руководство НКРЭКУ задекларировало 17 млн грн наличными – политолог

30.04.21 / “Я не изверг и сложных блюд вам не дам”. Клопотенко рассказал, что можно быстро приготовить на пасхальный стол

15.07.20 / Эксперт: Проект «Город для жизни» изменит «островную психологию» жителей Камчатки

08.08.20 / ЦИК Украины отменил местные выборы в Донецкой и Луганской областях

25.10.21 / Mercedes начала испытания кабриолета CLE на трассе Нюрбургринга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика