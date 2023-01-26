Минфин США ввел санкции против вице-премьера Мантурова и главы Татарстана Минниханова

Минфин США ввел санкции против вице-премьера Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова, а также российских судоремонтных и авиационных предприятий.

На сайте американского минфина опубликован список новых санкций США.

В него внесены вице-премьер Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова. Также в списках значатся две яхты и пять самолетов, связанных с российскими физлицами и юрлицами, передает РИА «Новости».

Также новые антироссийские санкции США вводятся против российских судоремонтных и авиационных предприятий. В список попали АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» и связанные с ним предприятия, АО «Северо-Восточный ремонтный центр» и Центр судоремонта «Дальзавод», АО «Уральский завод гражданской авиации», Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания «Авиакон Цитотранс», ООО «Чартер грин лайт Москва», а также Центральное конструкторское бюро «Лазурит», АО «Владивостокское предприятие Электроавтоматика», ФГУП Научно-производственное предприятие «Гамма» и АО «Терра Тех».

Ранее США призвали следить за инвестициями россиян в недвижимость для борьбы с обходом санкций.

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