 

Актер Никита Кукушкин оставил мать в России и уехал в Германию

26.01.2023, 19:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский актер Никита Кукушкин рассказал, что покинул Россию после объявления частичной мобилизации, дома у него осталась тяжело больная мать.

По словам актера, его пригласили прийти за повесткой, когда он был в Азербайджане, после этого он сразу уехал в Германию, передает «Комсомольская правда».

Кукушкин рассказал, что у его матери болезнь Альцгеймера, и она хотела бы, чтобы он «принес пользу Родине». При этом самого сына женщина узнает не всегда. Когда актер жил в России, то мать, по его словам, он навещал раз в неделю.

Артист пояснил, что если бы остался с матерью, то просто бы проявил слабость. Однако, подчеркивает 32-летний Кукушкин, он постоянно думает о матери.

Никита Кукушкин –  актер театра и кино, зрителям известен по ролям в фильме «Карамора» и сериалах «Колл-центр», «Класс коррекции», «Метод».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03.21 / Информация об использовании PlayStation 5 для майнинга оказалась неправдой

09.06.21 / “Люблю тебя на всю жизнь!”. Кардашян обратилась к Уэсту

15.12.21 / «Вести» – ВСУ провели учения по отражению «танкового прорыва» со стороны Крыма

19.01.21 / “Пусть постоит пустой”. Соратник Навального считает, что Путин не сможет жить в своем секретном “дворце”

09.09.21 / Цена на газ в Европе установила новый рекорд

22.04.21 / Коллективы, в которых есть 50 желающих привиться от COVID-19, могут оставить заявку на выезд мобильной бригады – Ляшко

06.12.21 / В Украине количество быстрых кредитов выросло на 20%

25.09.20 / TSMC перейдет на техпроцесс 2-нм

23.11.20 / Объект нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подвергся ракетному удару

09.02.21 / “Генерирование слов в воздухе”. Степанов прокомментировал разговоры о вакцинации в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика