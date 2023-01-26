В МВД Ингушетии опровергли задержание главы регионального управления Коробкина

Сообщения о задержании главы МВД Ингушетии Михаила Коробкина в московском аэропорту Внуково не соответствуют действительности, сообщили в региональном управлении МВД.

Генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин осуществляет свои полномочия в установленном порядке, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там добавили, что не нужно доверять непроверенным данным, а ориентироваться только на официальные источники.

Ранее в телеграм-канале появилась информация о задержании Коробкина по делу о взятках.

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