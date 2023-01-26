 

В МВД Ингушетии опровергли задержание главы регионального управления Коробкина

26.01.2023, 19:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сообщения о задержании главы МВД Ингушетии Михаила Коробкина в московском аэропорту Внуково не соответствуют действительности, сообщили в региональном управлении МВД.

Генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин осуществляет свои полномочия в установленном порядке, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там добавили, что не нужно доверять непроверенным данным, а ориентироваться только на официальные источники.

Ранее в телеграм-канале появилась информация о задержании Коробкина по делу о взятках.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07.20 / В ЕР призвали исходить из интересов граждан при решении о многодневном голосовании

31.12.21 / “Наша семья стала больше”. Осадчая впервые показала застолье на крестинах младшего сына

24.02.21 / Ford представил тизер нового Explorer King Ranch

24.12.21 / В Воронеже прокатившего на скорости 90 км/ч снегокат привлекли к ответственности

10.01.21 / Жапаров назвал главным союзником Киргизии Россию

17.06.21 / Ученые рассказали, при каких климатических условиях Homo sapiens ушли из Африки

02.04.21 / Выборы-2021: Одна пенсия для всех, соломинка от «Папиных дочек» и «Яблоко» с обременением

01.01.21 / Администратор объяснил запрет использования оборота «в Украине» в русскоязычной Википедии

10.07.20 / Нидерланды решили подать в ЕСПЧ на Россию по делу MH17

24.06.20 / Украина получила от США новейшие ракеты для противотанкового комплекса Javelin

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика