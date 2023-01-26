В МВД Ингушетии опровергли задержание главы регионального управления Коробкина
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Сообщения о задержании главы МВД Ингушетии Михаила Коробкина в московском аэропорту Внуково не соответствуют действительности, сообщили в региональном управлении МВД.
Генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин осуществляет свои полномочия в установленном порядке, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Там добавили, что не нужно доверять непроверенным данным, а ориентироваться только на официальные источники.
Ранее в телеграм-канале появилась информация о задержании Коробкина по делу о взятках.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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