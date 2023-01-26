Mastercard прогнозирует убытки от приостановки деятельности в России

Согласно финансовой отчетности, международная платежная система Mastercard понесла убыток в размере 30 миллионов долларов в 2022 году из-за приостановки операций в России.

Компания заявила, что доналоговый убыток в 2022 году в размере 30 миллионов долларов был вызван санкциями и приостановкой операций в России.

Компания оценивает общие убытки от российских операций в 67 миллионов долларов. В основном это связано с увеличением расходов на персонал. Также была учтена прибыль в размере $37 млн, которую компания получила из-за снижения платежей от российских клиентов. Таким образом, убыток Mastercard до вычета налогов из-за ухода из РФ составил 30 миллионов долларов.

Mastercard Inc. является оператором одной из самых важных платежных систем во всем мире. В марте международные системы Visa и Mastercard объявили о закрытии РФ для своих операций.