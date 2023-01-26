В Москве ребенок потратил 350 000 рублей на мобильную видеоигру

В Москве 10-летний мальчик взял отцовскую карту и списал с нее 350 тысяч рублей. Это было сделано якобы за покупку игры Standoff 2. Telegram-канал Shot утверждает, что, как выяснил Shot, пострадавший сын общался не с разработчиками, а с мошенниками.

Родители прекрасно знают, что их сын с детства увлекается игрой Standoff 2. Это условно-бесплатная мобильная онлайн-игра. Она относится к категории шутеров от первого лица. Родители отдали ему свои телефоны бесплатно. Его отец часто покупал для него виртуальное золото. Он редко тратил больше одной тысячи рублей. По словам создателей канала.

Ребенок обнаружил “бесплатное” предложение в Telegram и использовал код для доступа к предметам в шутере. Чтобы выиграть приз, требовались фотографии банковских карт, а также пароли, отправленные по SMS. Он взял смартфон своих родителей и начал отправлять данные, чтобы получить деньги.

Когда родители обратились к нему, деньги уже были сняты со счета его отца. Мальчику удалось передать всю информацию. Со счета сначала сняли 200 000, затем 21 тысячу, а потом еще 21 000. Переписка в Telegram была удалена мошенниками. Полиция уже ведет поиски.