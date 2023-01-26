В Хабаровском крае производят деревянные панели для строительства домов

По словам губернатора Михаила Дегтярева, в Хабаровском крае начнется производство деревянных панелей, используемых в домостроении.

В четверг в Хабаровск прибыл Иван Советников (руководитель Хабаровского федерального агентства лесного хозяйства). Он встретился с главой региона, чтобы обсудить текущие вопросы развития лесного хозяйства в Хабаровском крае.

Развитие лесной промышленности в Хабаровске в основном связано с увеличением внутреннего спроса. За деревянным домостроением – будущее. Сегодня мы запускаем проект “Дом жителя Дальнего Востока” и работаем над созданием промышленного завода деревянного домостроения с передовой технологией HBF/CLT. У этой идеи большие перспективы. “Мы обсуждаем производство комплектов сборных домов с использованием инновационных панелей из цельной древесины с 95% заводской готовностью”, – сказал Дегтярев после встречи через Telegram.

По его оценкам, объем заготовки древесины достигнет 500 миллионов кубометров в год. Лесопромышленный комплекс сегодня находится в центре внимания региона. Губернатор заявил, что этот сектор экономики переориентирован на Азиатско-Тихоокеанский и внутренний рынки в связи с текущими внешнеполитическими условиями. В этом деле главе региона активно помогал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства. В лесной промышленности Хабаровского края занято большое количество работников. Однако это тяжелый труд, и каждый должен получать достойную зарплату. “Сегодня мы будем смотреть, как помочь лесным предприятиям в условиях экономического кризиса как внутри страны, так и за ее пределами”, – пишет пресс-служба губернатора.

Затем стороны обсудили подготовку к предстоящему пожароопасному сезону. В целом область прошла пожароопасный период прошлого года (активная борьба с огнем) без особых проблем. Однако в труднодоступных зонах (зона контроля) все было иначе. Основная цель бюджета на этот год – сократить эти зоны.

При содействии Федерального агентства лесного хозяйства мы планируем расчистить 11,5 млн. га из зоны контроля. Для этого в северном регионе были созданы две новые авиабазы. Они будут оснащены необходимым специальным оборудованием и техникой. Дегтярев заявил, что правительство Хабаровского края будет всеми силами стараться сохранить и приумножить лесные ресурсы и поставить их на службу людям и экономике государства.

По словам главы федерального ведомства, для реализации запланированных мероприятий потребуются дополнительные средства. Мы все вместе договорились о сокращении контрольных площадей. Он отметил, что и Федеральное агентство лесного хозяйства России, и Министерство природных ресурсов РФ готовы изыскать эти средства. Они предоставят новые авиаподразделения, увеличенный штат пожарных и необходимое оборудование.

На двусторонней встрече также была затронута важная тема лесовосстановления. Этот параметр является ведущим в Дальневосточном федеральном округе. Обсуждение вопросов, поднятых на встрече губернатора с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства, продолжилось с