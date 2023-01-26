 

Дочь султана Брунея вышла замуж за своего двоюродного брата

26.01.2023, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Принцесса Азема Ниматул Болкиах, дочь султана островного государства Бруней, сочеталась узами брака с принцем Бахаром ибни Джефри Болкиахом. Интересно, что он приходится Аземе двоюродным братом. По информации The New York Post, церемония бракосочетания прошла 8 января во дворце отца жениха, на острове Борнео. 

Это первая королевская свадьба в 2023 году. Торжества продолжались на протяжении недели. Такому размаху позавидуют любые королевские особы! Празднование началось с приема в банкетном зале дворца, после чего новобрачные прошли через еще семь церемоний. Среди них был и традиционный обряд припудривания — получение благословения от семей.

В последний день празднества, который пришелся на 15 января, младший брат невесты, принц Матин, поздравил молодоженов в соцсетях.

Я так рад за свою сестру, – подписал он фото, на которых были запечатлены моменты двух церемоний.

За все время празднования невеста сменила несколько нарядов. Среди них было замечено инкрустированное кристаллами платье оттенка слоновой кости и образ в серой цветовой гамме. Принцесса дополняла образы эффектными драгоценностями, в числе которых была диадема с бриллиантом в виде сердца. Аксессуар принадлежал ее мачехе, королеве Салехе.

Султан Брунея, 76-летний Хассанал Болкиах после смерти королевы Великобритании Елизаветы II занял первое место в мире по продолжительности царствования. Он был провозглашен султаном 5 октября 1967 года. 38-летняя принцесса Азема Ниматул Болкиах — восьмой ребенок султана от его бывшей жены Хаджи Мариам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10.22 / Москва выделила инвесторам 53 участка для строительства соцобъектов

20.01.22 / Обвиненный в госизмене Порошенко назвал реальную причину уголовного преследования

24.02.22 / Солист группы ABBA Бьорн Ульвеус разводится с женой спустя 41 год брака

19.09.21 / Тренд бархатного сезона: как сделать модный матовый нейл-арт (советы и идеи)

05.01.23 / Умная собака нашла способ занять надоедливого кота – видео

23.05.22 / Финалистка “Мисс Россия” сбила ребенка в центре столицы

12.01.23 / Центры московского долголетия в 2022 году посетили более миллиона раз

27.06.20 / Не надо стесняться: Эмили Ратажковски прогулялась в абсолютно прозрачном костюме по Нью-Йорку

18.03.22 / Пришли в себя – Личное мнение

12.10.21 / Великобритания закупит этой зимой рекордное количество ватников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика