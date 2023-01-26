Дочь султана Брунея вышла замуж за своего двоюродного брата

Принцесса Азема Ниматул Болкиах, дочь султана островного государства Бруней, сочеталась узами брака с принцем Бахаром ибни Джефри Болкиахом. Интересно, что он приходится Аземе двоюродным братом. По информации The New York Post, церемония бракосочетания прошла 8 января во дворце отца жениха, на острове Борнео.

Это первая королевская свадьба в 2023 году. Торжества продолжались на протяжении недели. Такому размаху позавидуют любые королевские особы! Празднование началось с приема в банкетном зале дворца, после чего новобрачные прошли через еще семь церемоний. Среди них был и традиционный обряд припудривания — получение благословения от семей.

В последний день празднества, который пришелся на 15 января, младший брат невесты, принц Матин, поздравил молодоженов в соцсетях.

Я так рад за свою сестру, – подписал он фото, на которых были запечатлены моменты двух церемоний.

За все время празднования невеста сменила несколько нарядов. Среди них было замечено инкрустированное кристаллами платье оттенка слоновой кости и образ в серой цветовой гамме. Принцесса дополняла образы эффектными драгоценностями, в числе которых была диадема с бриллиантом в виде сердца. Аксессуар принадлежал ее мачехе, королеве Салехе.

Султан Брунея, 76-летний Хассанал Болкиах после смерти королевы Великобритании Елизаветы II занял первое место в мире по продолжительности царствования. Он был провозглашен султаном 5 октября 1967 года. 38-летняя принцесса Азема Ниматул Болкиах — восьмой ребенок султана от его бывшей жены Хаджи Мариам.