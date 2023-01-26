Шум на сцене: что покажут в театрах в этом году

Возвращение «Шалома»

После многолетнего ремонта театр «Шалом» вернулся на историческую сцену. До конца сезона здесь состоятся три премьеры. Ближайшая пройдет весной – музыкальная постановка, которая носит рабочее название «Шалом». Сюжет будет строиться вокруг жизни старейшего актера театра Геннадия Абрамова, работавшего с артистами труппы Соломона Михоэлса. Будет много песен, воспоминаний и историй. В феврале театр запускает программу «Гастроли» – ее первым участником станет театр «Поиск» из Лесосибирска. В Москву он привезет «Мертвые души» в инсценировке худрука «Шалома» Олега Липовецкого. А 17 и 18 февраля театр на Варшавке примет проект хореографа Елены Васильевой Vasilevadanceco со спектаклем «Адам и Ева».

Когда: 1-5 февраля («Мертвые души»), 17-18 февраля («Адам и Ева»)

Где: Варшавское шоссе, 71, к.1

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Раздвоение Дюжева

Романтический детектив с Дмитрием Дюжевым и Глафирой Тархановой поставил режиссер Дмитрий Астрахан. «Джекпот для любимой» – это «Пигмалион» наоборот, только сюжет не ограничивается мелодраматическими коллизиями. Главная героиня – дама из высшего общества – приводит к себе в особняк бездомного и обещает заплатить огромные деньги, если тот несколько дней будет изображать ее мужа. Так закручивается интрига, в которой в равных пропорциях смешаны любовь и ненависть, надежды и тайны.

Когда: 6 февраля и 20 марта 19:00

Где: театр им. Моссовета (Б. Садовая, 16к1)

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Аллилуйя любви

Самая известная рок-опера российской сцены – «Юнона и Авось» на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского – не сходит с подмостков театра «Ленком» больше сорока лет. В 2009 году композитор создал авторскую версию спектакля: ее оценила публика не только в России, но и в Германии, Франции, Финляндии, Канаде и других странах. В обновленной постановке заняты молодые исполнители. Роль графа Резанова досталась участникам проекта «Голос» Никите и Александру Поздняковым и актеру Николаю Дроздовскому, партия Кончиты звучит в исполнении Светланы Бакаевой, Анны Букиной, Натальи Крестьянских и Дианы Орловской.

Когда: 18 февраля, 8 и 25 марта, 14 апреля, 20 мая 19:00

Где: Градский Холл, ул. Коровий Вал, 3, стр. 1

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Все надели маски

В феврале стартует большой театральный марафон – показы работ номинантов на премию «Золотая маска». В рамках программы «Мастер» в столицу привезут «Чайку» Льва Додина. Во внеконкурсной «Маске Плюс» Театр юного зрителя из Нягани сыграет «Житие Спиридона Расторгуева» по рассказу Василия Шукшина. В лонг-листе в этом году – 139 спектаклей. В их числе – «Я – Сергей Образцов» Театра кукол им. Образцова, «Материнское сердце» БДТ им. Товстоногова, балетный проект L.A.D. на музыку Леонида Десятникова екатеринбургского театра «Урал Опера Балет», Shoot / Get Treasure / Repeat Мастерской Брусникина и Театра «Практика» и многие другие.

Когда: 5 февраля – 18 апреля

Где: театральные площадки города

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Танго начинается

В этом году в программе Международного Чеховского фестиваля – спектакли из 13 стран, в том числе из Аргентины, Китая, Индии, Чили, ЮАР, Бразилии, Вьетнама. Республиканский театр белорусской драматургии привезет в Москву постановку по пьесе Константина Стешика «Камень глупости». Здесь покажут невероятное по накалу страстей «Дикое танго» Хермана Корнехо об истории этого танца и его современных течениях, «Чайное заклинание» китайского режиссера и хореографа Чжао Ляна, сказочные сцены из жизни крестьян в постановке вьетнамского водного театра кукол Тханг Лонг и неклассическую версию симфонического произведения Карла Орфа «Кармина Бурана» Театра современного балета Кубы.

Когда: 24 мая – 8 октября

Где: театральные площадки города

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Танец трех карт

Едва ли не самый ожидаемый проект сезона – балет «Пиковая дама», над которым работает хореограф Юрий Посохов. С Большим он сотрудничает не первый раз, на сцене главного театра страны балетмейстер ставил «Нуреева», «Героя нашего времени», «Золушку» и другие балеты. Вместе с композитором Юрием Красавиным, который перерабатывает музыку Чайковского для «Пиковой дамы», Посохов уже работал на балете «Магриттомания». Еще один участник проекта – художник Полина Бахтина: буквально несколько месяцев назад в Музыкальном театре прошла премьера «Щелкунчика» в хореографии Посохова и ее сценографии.

Когда: 14 июня

Где: ул. Большая Дмитровка, 4/2

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Маскарад к столетию

В год своего столетия Театр Моссовета готовит целую серию премьер, но одной из главных, конечно же, будет лермонтовский «Маскарад». Это особенное произведение для театра: много лет на его сцене эта пьеса шла в постановке великого Юрия Завадского, а в главных ролях блистали Леонид Марков и Маргарита Терехова. Нынешний худрук театра Евгений Марчелли решил вернуть в репертуар «Маскарад», перекинув мостик между прошлым и будущим театра. И занять в новой постановке всю труппу. Примечательно, что сам Марчелли тоже не первый раз обращается к этому произведению Лермонтова: в начале 1990-х он ставил «Маскарад» в «Тильзит-театре» в Калининградской области.

Когда: будет объявлено позже

Где: ул. Большая Садовая, 16, стр. 1

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Здесь был дом

Театр давно уже вышел за пределы зрительного зала – спектакли играют на улицах, в фойе, на лестницах и в подвалах. Российский молодежный театр превращает свое пространство буквально во что угодно, отправляя зрителей смотреть спектакль во внутреннем дворе или путешествовать вслед за рассказчиками по этажам и закоулкам особняка на Театральной площади. Весной в РАМТе ждут премьеру – вербатим-спектакль Марины Брусникиной «Здесь дом стоял». Маленькая сцена театра превратится в московскую квартиру: из рассказов актеров старшего поколения драматург Андрей Стадников создал пьесу, которая поведает историю страны.

Когда: будет объявлено позже

Где: Театральная пл., 2

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БДТ им. Товстоногова

Еще одна весенняя премьера – на сцене Большого драматического театра, где над постановкой «Преступления и наказания» работает худрук театра «Читэн» в Киото Мотои Миура. Хотя это первая его работа в России, у себя на родине постановщик известен спектаклями по русской классике. Проект в БДТ давний, но по разным причинам его никак не удавалось воплотить в жизнь. Но, похоже, долгий период ожидания подходит к концу. Пока никакой конкретики нет, но известно, что роль Раскольникова сыграет Геннадий Блинов.

Когда: будет объявлено позже

Где: Наб. реки Фонтанки, 65

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