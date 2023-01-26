Награда за чудовищный провал — главой аппарата Белого дома стал чиновник, обогатившийся на пандемии

На фоне скандала вокруг неправильного обращения американского президента с секретными документами сотрудники его администрации начали покидать «тонущий корабль». В результате освободившееся место главы аппарата Белого дома получил бывший куратор борьбы с COVID Джефф Зиентс, который на прошлой должности продемонстрировал вопиющую некомпетентность, но при этом умудрился сколотить состояние в миллионы долларов, пишет Fox News.

Из-за того что собственная партия обернулась против Байдена, сотрудники администрации покидают «тонущий корабль». И самым показательным стало заявление об уходе главы аппарата Белого дома — парня, который там всем заправляет, — Рона Клейна.

Разумеется, он сбегает. У него появится новая высокооплачиваемая должность, за которую его будут критиковать в течение года. Но нас интересует тот, кто приходит ему на смену. И, конечно же, согласно правилу действующей администрации, необходимо выбрать кого-то с послужным списком чудовищных провалов. Поэтому нет нужды говорить, что выбор пал на куратора борьбы с COVID Джеффа Зиентса. На случай, если вы забыли, послушаем некоторые из его лучших хитов.

ДЖЕФФ ЗИЕНТС, в то время координатор администрации Байдена по борьбе с COVID: Мы добились значительных успехов в обеспечении справедливости, поскольку большинство бустерных прививок получило темнокожее население… Этот вирус не знает границ, и вакцинация всего мира отвечает нашим национальным интересам… Вывод: требования обязательной вакцинации работают… Обращаюсь к непривитым: вас, ваши семьи и больницы, которые вы скоро можете наводнить, ждёт зима тяжёлых болезней и смерти.

Только поглядите на этого парня! Это унизительно! Его предупреждения оказались абсолютно ошибочными. У Джеффа Зиентса нет никакого медицинского образования. Он понятия не имел, о чем говорил, и до сих пор не принёс извинений.

И вот он получает повышение. Он стал главой аппарата Белого дома. Любопытно то, что при этом Джефф Зиентс стал сверхбогатым. Как же этому парню удалось обогатиться? Всего за один 2020 год Зиентс заработал от 10 до 28 миллионов долларов. За один год! Ковидный год! Что? Что произошло?

С нами на связи генеральный директор портала Federalist Шон Дэвис, который, возможно, поможет нам ответить на некоторые вопросы. Шон, большое спасибо, что пришли. Как такие люди делают огромные состояния? Никто никогда не задавался этим вопросом. Джефф Зиентс стал богаче почти всех остальных. На ваш взгляд, как это произошло?

ШОН ДЭВИС, гендиректор портала Federalist: Что ж, это интересно. Особенно, на мой взгляд, в свете COVID. Мы наблюдали похожую историю по всей стране. Я знаю, что это избитое выражение, но богатые становились богаче, а бедные — беднее.

И Зиентс, похоже, пользовался служебным положением на протяжении большей части своей карьеры. Вспомните, он был куратором Obamacare (реформа здравоохранения при Обаме. — ИноТВ). Он наблюдал за внедрением госпрограммы, которая также служила обогащению фармацевтических и медицинских компаний за счёт всех нас. Поэтому, я думаю, его ковидная вахта была просто ремиксом на его оригинальный альбом Obamacare.

Федеральные служащие заполняют финансовые декларации, которые могут просмотреть все желающие. Всегда появляются истории о том, как кто-то наживается на политике, которая не помогает обществу. Например, в отношении COVID, Украины. Это та самая история, о которой никогда не напишет The Washington Post. Почему?

ШОН ДЭВИС: Я думаю, мы знаем ответ: потому что (миллиардер и владелец The Washington Post Джефф. — ИноТВ) Безос каким-то образом стал ещё богаче. Один из самых богатых людей на Земле стал ещё богаче в эпоху COVID.

Между тем в моём любимом отрывке из финансовой декларации Зиентса — я не знаю, видели ли вы её; с ней можно ознакомиться на сайте Белого дома, — указывается, что у него порядка пяти миллионов долларов в золотых слитках. Сразу видно, что он настоящий представитель простого народа.

Как я погляжу, он «очень» доверяет американскому доллару! Правительство, в котором он занимает руководящую должность, выпускает эту бумагу, которая ничего не стоит, а он покупает золото. Не обращайте внимания на их слова, смотрите на их действия. Шон Дэвис, спасибо за эту деталь. Были рады вас видеть сегодня вечером.

Дата публикации 26 января 2023 года.