«Неожиданная контрабанда» — рост цен на яйца вынуждает американцев закупаться в соседней Мексике

По данным таможенной и пограничной службы, за последнее время резко увеличилось количество попыток ввозить в США сырые яйца из соседней Мексики, где этот продукт стоит не так дорого. Таможенники изо всех сил пытаются помешать такой контрабанде, предупреждая об опасности распространения птичьего гриппа. Однако учитывая, что цены на яйца в США продолжают расти, в том числе под влиянием того же гриппа, переубедить американцев становится всё сложнее, передаёт NBC News.

Жёсткие меры в связи с неожиданной контрабандой на южной границе: здесь конфискуют один за другим ящики, полные куриных яиц. Некоторые пытаются сделать всё возможное, чтобы заполучить упаковку яиц. Всё это происходит из-за высокого спроса и роста цен на эту кулинарную продукцию.

ЖЕНЩИНА: Приготовление еды не должно превращаться в такую проблему!

Стоимость яиц кусается, и это сейчас подталкивает некоторых к тому, чтобы ввозить их из-за границы. Хотя это было запрещено более десяти лет назад из-за риска распространения птичьего гриппа.

В одном Южном Техасе пограничный патруль США пишет о 300-процентном увеличении количества перехваченных сырых яиц. При этом размер изъятых партий варьируется от 86 яиц за один раз до почти 350.

А в Сан-Диего таможенная служба рассылает напоминания о том, что недекларирование таких сельскохозяйственных товаров, как сырые яйца, может привести к штрафу в размере до 10 тысяч долларов.

Но пограничники говорят, что некоторые путешественники иногда даже просто сами не знают, что они не могут въезжать в США с сырыми яйцами и что даже наличие небольшого их количества может привести к штрафу в размере от 300 до 1000 долларов.

СТИВЕН РОМО, корреспондент NBC News: Мы уже некоторое время говорили об инфляции, из-за которой стоимость продуктов повышается. Но это не совсем то, что здесь происходит: цены на яйца продолжают расти, даже если инфляция стабилизировалась. И пока это один из главных продуктов на столе американцев, подобная «охота за яйцами», скорее всего, будет продолжаться.

Средняя цена за дюжину яиц в прошлом месяце достигла 4,25 доллара — по сравнению с 1,72 доллара годом ранее, согласно данным Бюро статистики труда США.



ЖЕНЩИНА: Когда мы начинали, они стоили 17 долларов за целый ящик. А теперь мы платим около 60 баксов за ящик.



ЖЕНЩИНА: Яйца… в некоторых местах вы можете обнаружить их уже на 45—50 процентов дороже.

Так что же подстёгивает этот рост цен? По производителям яиц сильно ударил птичий грипп: согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в прошлом году было убито почти 58 миллионов птиц, чтобы остановить распространение этого вируса. При этом большинство из них были именно куры-несушки, и это привело к тому, что к концу прошлого года запасы яиц в США сократились почти на 30 процентов.

ЖЕНЩИНА: Яйца могут стоить 3 доллара, может, 50 центов, но не больше!

Многие сейчас надеются на те простые времена, когда яйца было дешевле покупать дюжинами.

Так когда же этот скачок цен завершится? Это ключевой вопрос. Некоторые эксперты говорят, что, по всей вероятности, это будет продолжаться, по крайней мере в течение первого квартала этого года.

Трудно сказать, когда именно ситуация прояснится, потому что такого не было уже давно. Эта недавняя вспышка птичьего гриппа стала худшей с 2015 года. Итак, сколько же времени потребуется производителям яиц, чтобы наверстать упущенное — ответ на этот вопрос хотят узнать многие.

Дата выхода в эфир 25 января 2023 года.