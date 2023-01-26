Талон на выезд

Госдума предложила ввести электронную очередь для пересекающих границу автомобилей. Это железный занавес или наведение порядка?

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил поправки в законопроект правительства РФ о движении транспорта при пересечении границы. В нем депутат предложил согласовывать дату и время пересечения погранпостов на автомобилях.

Новость вызвала опасение, что государство таким образом намерено контролировать выезд людей за рубеж. Вдобавок после огласки в СМИ текст поправок исчез с сайта Госдумы.

Так кого это действительно коснется, если поправки будут приняты?

Электронная очередь на границе

Согласно тексту законопроекта (есть в распоряжении редакции), пересечение госграницы РФ на автомобиле российскими и иностранными перевозчиками, гражданами России, иностранцами и другими «пользователями автомобильными дорогами» осуществляется в «зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации».

На подъезде к границе должны быть оборудованы места стоянок транспорта с бесплатными туалетами, водой, зоной ожидания и с размещением на их территории объектов придорожного сервиса — от кафе до гостиниц или магазинов с товарами первой необходимости. Там же должно быть оборудование для бронирования даты и времени — любого доступного в рамках часов работы пункта пропуска, если оно не занято другим. Отказать в брони могут только в том случае, если заявитель не предоставил нужные документы.

При этом законопроект предусматривает исключение: вводит перечень транспорта, который будет проходить пограничные КПП без очереди. Но всю конкретику — от требуемых документов до размера зоны отдыха — должно определить правительство РФ. Оно же и укажет, какие категории автомобилей подпадут под эти исключения.

Закон должен вступить в силу 1 марта этого года,

а система резервирования по замыслу депутатов будет работать до 1 марта 2024 года. Бронировать нужные дату и время, если поправки будут приняты и вступят в силу, можно будет в личном кабинете «государственной информационной системы электронных перевозочных документов».

Как раз о запуске подобной на границе с Литвой 19 января заявлял концерн «Телематика», который разрабатывал систему «Платон», одним из бенефициаров которой является миллиардер Аркадий Ротенберг.

Ожидается, что после внедрения цифровой очереди время ожидания на международных пунктах пропуска сократится на 25%. Первая такая система, утверждает пресс-служба «Телематики», уже работает на российско-литовском таможенном переходе МАПП «Чернышевское».

ООО «Телематика», по данным системы «Контур Фокус», владеют бывший партнер Аркадия Ротенберга Дмитрий Афанасенко (35%) и его ООО «ДФА Капитал» (45%), а также Алексей Нащекин (20%), который возглавляет «Телематику». Нащекин работал вице-президентом «Ростелекома» и в 2018 году был фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях в компании. Силовики тогда оценили ущерб в 1,3 млрд рублей. Однако в мае 2019 года следствие прекратили, установив непричастность Нащекина к преступлению.

Только для грузовиков?

Сам законопроект внесен в Госдуму еще 18 августа прошлого года, а 21 сентября был принят в первом чтении. Второе чтение ожидается в феврале. Несмотря на это, поправка Москвичева вызвала у многих тревогу: закон написан так, что можно посчитать, будто он коснется вообще всех россиян, пожелавших уехать за границу на личном автомобиле. В итоге текст поправок пропал с сайта Госдумы. А сам Москвичев заявил РБК, что норма, если будет принята, коснется только грузовиков.

«Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе, перевозят грузы. Мы убираем пробки, которые стоят по 10–15 км. Водители в очередях не видят ни воды, ни еды, ни туалетов — ничего. А у них [водителей] есть семьи — жены, дети, поэтому устраняем эту проблему», — сказал он. Позже к этому заявлению присоединился и Минтранс. Как пишет ТАСС со ссылкой на министерство, резервирование даты и времени будет действовать только на некоторых погранпереходах. Каких — ведомство определит потом.

Однако глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает,

что закон теоретически может использоваться в качестве искусственного барьера на выезд из страны.

«Несмотря на опровержение Евгения Москвичева, в тексте законопроекта утверждается, что под резервирование даты и времени прохождения через границу подпадает и транспорт жителей России. И нигде не сказано, что речь идет только о грузовом транспорте. Так что законопроект, если он будет принят в этом виде, может использоваться и как искусственное ограничение на выезд. Например, власти заранее смогут знать, кто только собирается выехать, чтобы иметь возможность воспрепятствовать», — рассказал Чиков «Новой газете».

Профессиональные автоперевозчики коммерческих грузов в свою очередь надеются, что нововведение облегчит им прохождение таможни. Президент Национальной ассоциации перевозчиков Андрей Белов в беседе с «Новой газетой» заявил, что надеется, что внедрение новых норм сделает для водителей процесс прохождения таможни более понятным и предсказуемым по времени и сократит время в очереди и на стоянках у границы.

«Сейчас, когда водитель подъезжает к пункту таможенного контроля, он может понять ситуацию, только когда созвонится с теми, кто уже стоит в очереди. Или по слухам от проезжавших этот пункт. Только так сейчас можно понять, сколько времени водитель проведет на границе в очереди. А тут будет выделенное время. И на первый взгляд, так считает наша ассоциация, если инициатива будет внедрена, то она сделает процесс прохождения таможенного контроля более предсказуемым, что в свою очередь позволит снизить время в пути, и частично снизить эксплуатационные затраты транспортных компаний. И хуже она точно не сделает. Но чтобы сделать окончательный вывод, нужно более детально изучить данную инициативу», — рассказал Белов.

Мстислав Письменков

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