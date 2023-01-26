Яйцо с алоэ или овсяные хлопья с содой: домашние маски от черных точек

Овсяная каша и яйцо – самые популярные продукты для полезного и питательного завтрака. Но они способны принести немало пользы и в косметологических целях. Использование овсяных хлопьев, соды, яиц и сока алоэ в масках для лица может очистить кожу, придать ей сияющий вид, а также избавить от большинства проблем. Это натуральные антиоксиданты и противовоспалительные средства, которые заботятся о вашей коже. Сегодня мы поговорим о различных самодельных масках для лица на основе овса и яиц от прыщей и шрамов от угревой сыпи.

Овсянка и сода против прыщей

Коллоидный овес часто используется в уходе за кожей. Он представляет собой измельченный порошок, что позволяет молекулам, присутствующим в овсе, поглощаться кожей. Самый простой способ сделать коллоидный овес — измельчить обычный в кофемолке. Почему ее верным спутником становится сода? NaHCO₃ эффективно подсушивает кожу, обладает мощным антисептическим и отшелушивающими свойствами. Неудивительно, что в паре с овсом она хорошо помогает против акне.

Мгновенная овсяная маска

Для нее подойдут хлопья быстрого приготовления без каких-либо добавок и ароматизаторов. Приготовьте одну порцию и дайте ей остыть. Вы также можете использовать его немного теплым, но не горячим. Применение очень простое, достаточно нанести маску на пораженные участки кожи и оставить на 15 минут.

Маска для лица из йогурта и овсянки от прыщей

Эта комбинация также может оказаться очень полезной. Йогурт очищает и дезинфицирует кожу. Смешайте йогурт и овсянку в миске и нанесите на кожу на 15-20 минут. Применение 2-3 раза в неделю покажет отличные результаты.

Маска из овсянки с пищевой содой

Для приготовления этой маски вам понадобится всего 2 ложки хлопьев и 1 чайная ложка пищевой соды. А для приготовления пасты вам также понадобится немного воды. Пищевая сода помогает предотвратить акне и инфекции, поскольку удаляет защитный масляный барьер кожи. Смешивание пищевой соды с овсом дает исключительные результаты. Очистите и высушите лицо и нанесите маску на 10 минут.

Домашний скраб из соды

Сочетание NaHCO₃ и яичного белка позволят быстро избавиться от черных носов и очистить кожу носа. Смешайте один белок с половиной чайной ложки соды, нанесите на кожу и дождитесь полного высыхания.

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Второй вариант – это активный скраб при помощи соды и зубной щетки. Смешайте чайную ложку соды с водой до состояния кашицы. Нанесите на проблемную зону и помассируйте мягкой щеткой.

Маска из овсянки для жирной кожи

Для приготовления этой маски для лица вам понадобятся три ингредиента: овсянка, йогурт и мед. Качества этих трех ингредиентов в совокупности очень помогут вашей коже. Возьмите 2 ложки измельченных хлопьев, 3 ложки йогурта и немного меда, смешайте и нанесите на 15 минут.

Маска с овсянкой и маслом чайного дерева

При смешивании овсянки с маслом чайного дерева воздействие становится еще более мощным, поскольку второй компонент известен антисептическими и противовоспалительными свойствами. Сварите 2 столовые ложки коллоидной овсянки с водой и добавьте 3-4 капли масла чайного дерева. Вы также можете добавить ½ столовой ложки свежего лимона. Нанесите на чистое лицо и оставьте на 10-15 минут, затем промойте прохладной водой. Для достижения наилучших результатов используйте маску 2 раза в неделю.

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Овсяная маска для сияющей кожи

Красивое лицо — залог большей уверенности в себе. Возможно, вы сталкивались с продуктами, утверждающими, что они придают коже дополнительное сияние, но в конечном итоге они имеют и побочные эффекты. Маски из овсяных хлопьев помогут решить эту задачу.

Для приготовления этой маски вам понадобится миндальное масло, яичный белок и овсянка. Яичный белок очень питателен и может удалить излишки жира с кожи. Масло действует как защитный слой от солнечных лучей.

Возьмите одну чашку измельченных хлопьев и смешайте со столовой ложкой миндального масла и одним яичным белком. Чтобы уменьшить густоту смеси, добавьте несколько капель воды. Нанесите на лицо и смойте через 20 минут.

Польза яичных масок для лица

Когда вы наносите на лицо яичный белок, он сужает поры, в которых могут размножаться бактерии. Это воздействует на причину и уменьшаем прыщи на лице. Например, фермент под названием лизоцим убивает бактерии, вызывающие угревую сыпь. Белок также содержится в яйцах, которые могут восстанавливать и наращивать ткани, способствуя укреплению кожи без морщин. Калий, рибофлавин, коллаген и магний увлажняет лицо и сохраняет влагу в клетках кожи.

Яичный белок:

Тонизируйте кожу. Сужает поры. Снижает жирность кожи. Уменьшают прыщи и шрамы от угревой сыпи.

Есть веская причина, по которой алоэ вера используется для лечения многих проблем с кожей — оно обладает противовоспалительными свойствами. Оно поможет уменьшить отек, уменьшить красноту.

Маска из яиц, меда и алоэ

Три натуральных вещества составляют маску для лица от прыщей, которая может восстанавливать поврежденную кожу, бороться с акне и осветлять шрамы и пятна на лице. Потребуется 1 яичный белок, 1/2 чайной ложки меда и 1 чайная ложка сока алоэ.

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Используя чистую миску, взбейте белок и сок до образования пены, добавьте мед и перемешайте смесь. Вымойте лицо и нанесите смесь на кожу. Дайте маске высохнуть на лице примерно 10-15 минут. Смойте ее круговыми движениями теплой водой и мочалкой.

Маска-пленка от черных точек

Известно, что яйца богаты питательными веществами. Они содержат белок и альбумин, которые могут стягивать кожу и сужать поры на лице, что приводит к уменьшению образования угрей, осветляет кожу и придаст ей сияющий вид. А нужен только белок и бумажные салфетки.

Взбейте белок до пышной пены. Окуните в него косметическую кисть и нанесите тонким слоем на лицо. Сверху приложите бумажную салфетку, заранее сделав прорези для носа и рта. Окуните кисть в белок и нанесите еще один тонкий слой поверх нее. Примерно через 5 минут можно сделать третий слой. Когда маска высохнет, снимите салфетку и ополосните лицо.

Маска для жирной, склонной к высыпаниям кожи

Жирная кожа — один из самых сложных типов кожи, но благодаря полностью натуральным ингредиентам, таким как яичный белок и активированный уголь, маска помогает поддерживать ее в идеальном состоянии. Для приготовления потребуется один белок и 3 таблетки активированного угля.

Взбейте белок и добавьте к нему измельченные таблетки. Кисточкой или ватным тампоном нанесите состав на кожу, после чего дайте полностью высохнуть и смойте.

Травяные отвары

Чтобы закрепить эффект от масок, используйте отвары лечебным трав. Это может быть ромашка, чабрец, зверобой, аир болотный.

Отваром можно ополаскивать лицо после того, как смоете маску. Или замораживайте его в морозилке и протирайте лицо полученными кубиками льда.