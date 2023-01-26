 

Ушла от олигарха к простому актеру, стала многодетной мамой: как живет актриса Лаврова-Глинка

26.01.2023, 18:22, Разное
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Ксения Лаврова-Глинка знакома публике по сериалам “Практика”, “Закрытая школа”, “Склифосовский” и другим нашумевшим проектам. Фильмы с участием актрисы любят многие зрители, но не все знают, что ее личная жизнь тоже чем-то напоминает захватывающий киносюжет.

Ксения Лаврова (Лаврова – девичья фамилия актрисы, – Прим. ред.) появилась на свет 1977 году и выросла в творческой семье. Отец будущей звезды, народный артист Олег Лавров, много лет служил в Кимрском театре драмы и комедии и был его художественным руководителем. В том же театре работал и ее дед. Ксения не собиралась продолжать династию и мечтала работать в правоохранительных органах, но гены взяли свое. К старшим классам она поняла, что видит себя только актрисой.

Окончив школу, Лаврова уехала покорять столицу и поступила в Школу-студию МХАТ. Сразу после получения диплома актриса начала играть на сцене, а через несколько лет дебютировала на экранах с ролью в фильме “Папа”. С тех пор Ксения активно снимается и строит карьеру.

Актерская судьба Ксении Лавровой-Глинки всегда была очень насыщенной. То же можно сказать и о ее личной жизни. Первым избранником артистки стал предприниматель Сергей Глинка. Именно от него ей досталась звучная приставка к фамилии. Миллионер был на 10 лет старше актрисы, красиво ухаживал и сделал ей предложение уже на третьем свидании. Через год после свадьбы, в 2001-м, у пары родился первенец Даниил. А спустя еще пять лет на свет появилась дочка Аглая.

Увы, семейная идиллия оказалась не вечной. Спустя 10 лет брак рухнул по инициативе Ксении. Снимаясь в сериале “Монтекристо”, она познакомилась с актером Дмитрием Готсдинером. Артистка закрутила с коллегой тайный роман, а затем призналась во всем мужу-олигарху и ушла от него к новому возлюбленному. Вскоре Ксения и Дмитрий оформили отношения официально.

Сегодня Ксению Лаврову-Глинку с полной уверенностью можно назвать счастливым человеком. Она состоялась в профессии, построила гармоничный союз со вторым мужем и стала многодетной мамой. В 2017 году, когда звезде было 40 лет, у нее родился третий ребенок – сын Николай.


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