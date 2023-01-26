Авторы TG-канала «Площадь Восстания» напомнили Беглову о плагиате в научных работах

Губернатор Петербурга Александр Беглов в День Студента провел встречу с учащимися вузов Петербурга. Однако градоначальник «забыл» упомянуть, что его ранее уличали в плагиате, заявили авторы Telegram-канала «Площадь Восстания».

«В ходе вчерашней встречи со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, Беглов разоткровенничался: оказывается, череда трудностей «восьмого ребенка в семье» продолжилась и в студенческие годы. Сразу поступить в аспирантуру он не смог, так что пришлось устраиваться на работу и готовить диссертацию, будучи соискателем. Правда, почему-то забыл поведать студентам, что он — плагиатор», — рассказали они.

Напомним, что паблик «Диссернет» обратил внимание на научные работы Беглова, когда он занимал пост врио губернатора. Эксперты отметили, что в своих исследованиях градоначальник использовал чужие тексты, которые не обозначал кавычками и вставлял ссылки на оригинал.

«Помнится, вчера градоначальник призывал вымести из Петербурга жуликов. Одного мы только что обнаружили. Ждём-с, может, и правда выметут», — говорится в публикации «Площадь Восстания».

Ранее СМИ обратили внимание на наличие проблем в системе образования Петербурга. Администрация города никак награждает студентов за достижения в учебе.