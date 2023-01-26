 

В МИД Венгрии заявили о «жесткой» мобилизации закарпатских венгров в ВСУ

26.01.2023, 17:46, Новости дня
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Закарпатских венгров «жестким образом» мобилизуют в украинскую армию, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, ранее появились кадры жесткой мобилизации граждан, которые позже погибают на фронте, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Сийярто.

Он подчеркнул, что это является еще одной причиной, почему Венгрия настаивает на необходимости начать мирные переговоры.

Ранее СМИ Венгрии заявили, что в Закарпатье, где проживает много венгров, проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Родным погибших запрещают искать родственников в соцсетях и рассказывать об их гибели.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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