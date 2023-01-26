Дилеры заявили о закончившихся запасах Lada XRay
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Запасы автомашин Lada XRay в дилерских центрах закончились, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
В целом машин Lada XRay у дилеров уже нет, но могут быть единичные остатки, пояснили в РОАД ТАСС.
В модельном ряде на сайте «Автоваза» также нет в продаже этого семейства автомобилей.
Летом президент «Автоваза» Максим Соколов заявлял, что производство Lada XRay на заводе в Тольятти в скором времени возобновлять не планируется.
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