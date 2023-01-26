 

Дилеры заявили о закончившихся запасах Lada XRay

26.01.2023, 17:46, Новости дня
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Запасы автомашин Lada XRay в дилерских центрах закончились, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

В целом машин Lada XRay у дилеров уже нет, но могут быть единичные остатки, пояснили в РОАД ТАСС.

В модельном ряде на сайте «Автоваза» также нет в продаже этого семейства автомобилей.

Летом президент «Автоваза» Максим Соколов заявлял, что производство Lada XRay на заводе в Тольятти в скором времени возобновлять не планируется.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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