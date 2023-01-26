Россия первой испытала экзоскелетные роботы дистанционного управления Avatars

Центр компетенции “Технологии робототехники и мехатронных компонентов” НТИ Университета Иннополис начал лабораторные испытания системы дистанционного управления промышленными роботами “Аватар”. Об этом “Газете.Ru” рассказали в пресс-службе университета.

В этой системе используется модифицированный экзоскелет фирмы “Android Technics”, который подключается к “руке робота” (промышленному, совместному или роботизированному манипулятору) с помощью внешнего компьютера. После синхронизации экзоскелет можно использовать в качестве пульта дистанционного управления промышленным роботом.

Экзоскелет способен перемещать различные предметы, вплоть до спичечного коробка, с помощью манипулятора. Для контроля работы системы используется сило-моментная обратная связь. Оператор с экзоскелетом будет чувствовать воздействие робота на другой объект”, – говорит Руслан Даминдаров (автор проекта), лаборант Центра компетенции NTI Университета Иннополис.

Wi-Fi может использоваться для связи между роботом и экзоскелетом в лабораторных условиях. Будущие версии Wi-Fi позволят использовать любой тип связи. Это потенциально может позволить экзоскелету и роботу общаться на любых расстояниях. Даминдаров будет работать над повышением надежности “Аватара”, чтобы начать полевые испытания системы. По его словам, “Аватар” позволит людям безопасно управлять роботами на опасных объектах.

Промышленные роботы обычно предназначены для выполнения повторяющихся задач на фабрике или заводе. Однако данный проект предназначен для выполнения динамических задач, на которые робот не может быть запрограммирован. Автор проекта заявил, что робот может быть использован для удаления мусора или манипуляций с радиоактивными элементами.