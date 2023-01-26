 

Предприятия в определенных областях получают разрешения от правительства

26.01.2023, 17:40, Разное
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг заявил, что правительство РФ продлило российским компаниям срок разрешения на отдельные виды деятельности до 2023 года. Это позволит предпринимателям сосредоточиться на развитии своего бизнеса.

“Разрешения, которые выданы на некоторые виды деятельности в некоторых отраслях до конца 2011 года, будут по-прежнему действительны. К ним относятся транспорт, экология и промышленная безопасность. Этот режим действовал с прошлого года, и с 1 января он был плавно продлен”, – заявил Мишустин.

По его словам, организациям не придется делать никаких дополнительных действий, а для предпринимателей по-прежнему будет действовать более 100 разрешений. Мишустин отметил, что это распоряжение будет распространяться и на новые субъекты Российской Федерации. Премьер-министр заявил, что предприниматели смогут больше времени уделять развитию бизнеса и реализации своих идей. Он также предположил, что после ухода иностранных конкурентов появятся новые ниши.


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