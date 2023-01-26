Немецкий офицер угнал танк «Леопард» в Калининградскую область и попросил политическое убежище в России

В ночь на 25 января 2023 года к пограничному пункту Мамоново на российско-польской границе подъехал танк Leopard 2, в котором находился оберст (полковник) Бундесвера Альфред Лисков.

Как заявил немецкий офицер, он уже две недели находится в Польше на учениях. 24 января Лисков получил приказ выдвинуться в сторону украинской границе для передачи танка ВСУ.

– Я помню уроки Первой и Второй мировых войн. Для Германии противостояние с Россией – это гибель. Я не буду участвовать в этой авантюре и призываю к этому других честных офицеров, – сообщил пограничникам Лисков.

В настоящий момент танк Leopard 2 находится на территории одной из воинских частей в Калининградской области, а с полковником Бундесвера работают представители российских спецслужб.

В ближайшее время Лисков планирует принять участие в большой пресс-конференции, а также официально обратится к России с просьбой предоставить политическое убежище.

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