Дженнифер Лопес рассказала подробнее о тайной свадьбе с Беном Аффлеком в Лас-Вегасе

Дженнифер Лопес продолжает наслаждаться совместной жизнью с Беном Аффлеком и рассказывает все больше новых подробностей об их отношениях. Специально к выходу нового фильма “Моя пиратская свадьба”, в котором голливудская звезда сыграла одну из главных ролей, певица и актриса дала интервью журналисту Стиву Харгрейву. Лопес рассказала о тайной свадьбе с Беном Аффлеком, которая прошла в июле прошлого года в Лас-Вегасе.

Дженнифер отметила, что это была идея ее супруга. Таким образом Бен хотел снять напряжение перед большой церемонией. Лопес боялась, что что-то пойдет не так, поэтому Аффлек предложил пожениться заранее на секретной церемонии.

У вас есть все эти ожидания, которые вы не можете контролировать. Поэтому мы с Беном решили пожениться за месяц до этого в Вегасе, — рассказала она. — Это была идея Бена, и я подумала, что она блестящая. Это сняло все напряжение по поводу большой свадьбы, которую мы собирались устроить с нашими семьями.

Основное торжество прошло в поместье Бена Аффлека через месяц после тайной церемонии в Лас-Вегасе. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес познакомились в 2001 году и вскоре начали встречаться. Они были помолвлены, однако свадьба была отменена, а вскоре звезды расстались.

Позже Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, и их брак продлился 13 лет: у них две дочери и сын. Лопес была замужем за Марком Энтони, у них двое общих детей. Спустя 17 лет после отмены помолвки Лопес и Аффлек возобновили отношения, а весной 2022 года Бен повторно сделал возлюбленной предложение.