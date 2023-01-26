Анджелина Джоли закрыла благотворительный фонд поддержки женщин

Анджелина Джоли, которая занимается гуманитарной помощью людям по всему миру, закрыла свой благотворительный фонд поддержки женщин, пострадавших от насилия. Организацию она основала в 2015 году вместе с экс-главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом.

По информации Daily Mail, за время существования благотворительного фонда Джоли вложила в него около 1,7 миллиона фунтов (примерно 146 миллионов рублей). Актриса решила закрыть организацию из-за финансовых трудностей. На данный момент на ее счету осталось всего 53 тысячи фунтов. К тому же, компания должна кредиторам еще 1,5 тысячи фунтов.

Поклонники актрисы задались вопросом, почему она не вложила в фонд личные средства, как уже делала раньше. Вероятнее всего, причиной стали судебные разбирательства Брэдом Питтом. Звезда несколько лет судится с бывшим мужем и тратит на адвокатов баснословные суммы, поэтому лишнего у нее нет.

Анджелина Джоли всегда считалась одной из самых благородных актрис Голливуда. Свою популярность она старалась использовать во благо миру. Еще в начале 2000-х звезда начала сотрудничать с ООН. Вместе с волонтерами актриса путешествовала по странам третьего мира, боролась за строительство больниц и школ и жертвовала крупные суммы на помощь беженцам.

Именно во время этих поездок обладательница премии “Оскар” и приняла решение усыновить троих детей: Мэддокса из Камбоджи, Захару из Эфиопии и Пакса из Вьетнама, который недавно дебютировал как художник. В декабре Джоли ушла с поста спецпосланника ООН по делам беженцев, который занимала с 2012 года. Актриса уверяет, что по-прежнему будет помогать нуждающимся, но отныне планирует “заниматься более широким кругом гуманитарных вопросов и тем, касающихся прав человека”.