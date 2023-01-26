Из-за устаревшей стратегии Германия уступает влияние в Африке России и Китаю

В Германии была представлена новая стратегия помощи в развитии Африки, пишет Die Welt. Но экспертам она напомнила просто перечисление уже существующих инициатив и программ. Они недовольны, что документ не содержит никаких ответов на вызов со стороны РФ и Китая, которые активно наращивают своё влияние в регионе. К тому же стратегия не учитывает новых реалий, сложившихся на континенте, предостерегают специалисты.



AP

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце представила новую стратегию помощи Африке, пишет Die Welt. «То, как мы сегодня будем обходиться с африканским континентом, определит, как он завтра будет обходиться с нами», — сказала она, подчеркнув, что в XXI веке Африка наберёт «геополитический вес» и станет одним из важнейших регионов в мире. К тому же она отметила, что Германия и ЕС уже давно не претендуют на роль единственных партнёров африканских государств. Китай, Турция и страны Персидского залива строят в Африке инфраструктурные объекты и обеспечивают себе доступ к ресурсам, РФ поставляет туда оружие. «Что же может предложить Германия?» — спрашивает Die Welt.

В стратегическом документе есть много «избитых фраз» о необходимости использовать потенциал молодых поколений, урегулировать климатический кризис, сохранить биологическое разнообразие, побороть бедность и голод, обеспечить растущее население продовольствием, принять меры по защите здоровья и предотвращению пандемий, организовать возможности для законной трудовой миграции, продвигать демократию и права человека, а также обеспечивать мир и безопасность. Но все эти задачи были сформулированы уже давно. Новых же в документе нет.

Разве что обеспечение «равенства полов» заменили на «феминистскую политику развития». Берлин собирается выделить на это больше денег. Шульце хочет сделать рабочие условия для женщин более благоприятными, облегчить им доступ к кредитам и добиться улучшения ситуации с декретными отпусками. И этот пункт программы наглядно показывает, что новая стратегия в Африке продиктована сугубо западным взглядом. «Но это ли то, в чём нуждается Африка и чего она хочет?»

Эксперт по экономике Африки из Лейпцигского университета Роберт Каппель отнёсся к новому документу критически. Он напомнил, что есть и такое понятие, как «современная Африка», в которой существенно улучшилась ситуация с образованием. Число безграмотных сокращается. Количество предприятий растёт. И новая концепция немецких властей практически не учитывает эту динамику и представляется слишком патерналистской, отмечает Каппель.

Главе Африканского союза германской экономики Кристофу Каннегисеру новая стратегия вообще напомнила просто перечисление уже существующих инициатив и программ. И его расстраивает, что она не содержит ответов на вызовы со стороны РФ и Китая. При этом он подчёркивает, что для победы над «геополитическими конкурентами» необходимо, чтобы реализацией инфраструктурных проектов в Африке занимались именно европейские или немецкие предприятия.

Другие эксперты также сетуют на то, что в документе не учитывается экономическое разнообразие континента, ведь 54 африканских государства очень сильно отличаются друг от друга по степени своего экономического развития. И по мере роста своего геополитического влияния страны африканского континента становятся увереннее в себе — и они уже не готовы сотрудничать только с Западом, став против всех остальных.