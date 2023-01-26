Орбан откладывает ратификацию документа о приёме Швеции в НАТО из-за дружбы с Эрдоганом

Венгрия остаётся единственной страной НАТО, помимо Турции, которая до сих пор не ратифицировала протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, пишет Der Standard. Ещё летом премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что сначала ему необходимо «изучить возражения Турции». Как считает издание, причина колебаний Венгрии заключается в том, что Орбан «поддерживает очень дружеские отношения» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. И эта близость «подпитывается в первую очередь деловыми интересами».



AP

Помимо Турции, Венгрия остаётся единственной страной — членом НАТО, которая ещё не ратифицировала протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Премьер-министр страны Виктор Орбан принимает решение «фактически единолично». Орбан постоянно «подрывает усилия Запада по оказанию помощи Украине». Он поддерживает тёплые отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые среди прочего предполагают выгодное сотрудничество с турецкими олигархами, пишет Der Standard.

Ещё в июле прошлого года во время своего резонансного выступления на мероприятии в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что «изучит возражения Турции», прежде чем разрешить венгерскому парламенту ратифицировать документы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО.

Орбан указал на усилия Анкары, направленные на то, чтобы заставить Швецию под предлогом терроризма криминализировать курдских активистов и противников режима в изгнании и экстрадировать их в Турцию. При этом премьер-министр Венгрии стал единственным лидером в НАТО, «сделавшим вид, что принял содержание риторики Эрдогана за чистую монету».

Однако впоследствии «возражения» президента Турции публично в Венгрии не обсуждались. В октябре правительство Венгрии внесло законопроект о ратификации документов в парламент. Однако парламент, контролируемый правительственным большинством Орбана, с тех пор ни разу не включал этот вопрос в повестку дня. Ходатайства леволиберальной оппозиции, требовавшей скорейшего рассмотрения законопроекта, были отклонены.

Ближе к концу года Орбан неоднократно заверял, что вопрос ратификации документов будет внесён в повестку дня первой сессии парламента в новом году и будет рассмотрен быстро. Скорее всего, по его словам, это произойдёт в первой половине февраля. Однако дата ещё не назначена. В то же время пока неясно, как Орбан отреагирует на недавнее ужесточение риторики Эрдогана после акции по сожжению Корана в Стокгольме. В понедельник вечером Эрдоган заявил, что Швеция может не рассчитывать на поддержку Турции в вопросе вступления в НАТО. Будапешт пока никак не прокомментировал этот шаг.

Дело в том, что Орбан «поддерживает очень дружеские отношения» с Эрдоганом. Как ни странно, с 2018 года Венгрия имеет статус наблюдателя в возглавляемой Анкарой Организации тюркских государств.

С Османской империей, из которой вышла сегодняшняя Турция, Венгрию «связывают довольно болезненные воспоминания», с остальными членами организации: Азербайджаном, Казахстаном, Туркменией, Киргизией и Узбекистаном — у страны также «нет ничего общего, кроме научно опровергнутого учения, постулирующего родство венгерского языка с тюркскими языками». «Туранизмом», основанным на этом учении, увлекаются многие венгерские ультраправые, чью идеологию Орбан интегрировал в свой дискурс о власти.

Однако близость к сегодняшней Турции, вероятно, «подпитывается в первую очередь деловыми интересами». Как считает издание, некоторые олигархи, связанные с Орбаном, имеют тесные связи с олигархами, связанными с Эрдоганом. Члены семьи турецкого бизнесмена Аднана Полата даже получили гражданство Венгрии, а значит, и Евросоюза. Строительный магнат дружит с Эрдоганом, являлся президентом стамбульского футбольного клуба «Галатасарай» с 2008 по 2011 год, и его часто замечают рядом с Орбаном.

Полат строит в Венгрии огромные парки солнечных батарей на средства из фондов ЕС, отмечает Der Standard. По информации венгерских СМИ, он владеет десятками компаний в Венгрии. Часть из них занимается крупномасштабным строительством квартир. Полат сотрудничает с зятем Орбана Иштваном Тиборчем, который является одним из самых влиятельных магнатов в сфере недвижимости в стране. Кроме того, доверенное лицо Тиборча стало партнёром Полата в конструировании парка солнечных батарей.

Премьер-министр Венгрии помогает «турецкому другу семьи» всем, чем может. До того как Полат занялся бизнесом в сфере солнечной энергетики, получить разрешение на строительство таких объектов было сложно. Процедуры согласования в сфере недвижимости, обычно отнимающие много времени, для Полата «чудесным образом сокращаются». Орбан своим указом просто объявляет проекты турецкого бизнесмена «инвестициями особой государственной важности», утверждает Der Standard.