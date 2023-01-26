Залезли в помойку

Что не так в исковом заявлении Минюста о ликвидации Московской Хельсинской группы (МХГ).

25 января Московский городской суд начал рассматривать административное исковое заявление Главного управления МЮ РФ по Москве о ликвидации МХГ — региональной общественной организации «Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений» («Московская Хельсинкская группа»). Для этого традиционно был выделен тесный зал, большая часть мест в котором оказалась занята неизвестными в правозащитном сообществе людьми.

О славной истории правозащитной деятельности МХГ, созданной советскими диссидентами в 1976 году, прекратившей работу в 1982-м в связи с репрессиями против ее членов и вернувшейся к ней в 1989 году, мы вкратце писали в декабре 2022 года в связи с подачей иска. С этими сведениями можно познакомиться и на пока еще доступном сайте МХГ, и во многих других источниках — это самая старая в РФ и очень уважаемая правозащитная НКО.

В ноябре 2021 года Главное управление Минюста по Москве провело внеплановую проверку деятельности МХГ за период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2021 года, но документы изучались не на месте — в арендуемом МХГ помещении, а в управлении, для чего кипы бумаг были размножены и отвезены туда. Главной претензией Минюста в исковом заявлении стало нарушение МХГ «заявленных рамок своей территориальной деятельности» (исходя из того, что НКО была зарегистрирована как региональная).

В иске, ставшем результатом проверки, указывается, что МХГ направляла своих наблюдателей:

в январе 2020 года — в Ярославль на судебное заседание по известному делу о пытках в колонии № 1;

в июле и декабре 2020 года — в Подольск на судебные заседания по делу Александра Шестуна;

в марте и октябре 2021 года — в Ессентуки на суд по «ингушскому делу»;

в феврале 2021 года — на заседание суда в Сочи, куда наблюдателя, правда, не допустили, в связи с чем было направлено письмо в Краснодарский краевой суд. Хотя все перечисленные судебные заседания были открытыми, то есть на них имел право присутствовать любой гражданин.

Кроме того, возмущение МЮ вызвало участие представителей МХГ в семинарах и круглых столах в сентябре 2020 года в Уфе и Сочи, в июле 2021 года — в Краснодаре, а также факт направления МХГ коллективного письма губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову в сентябре 2020 года с требованием снять ограничения для проведения публичных мероприятий в связи с эпидемией ковида.

МХГ, чьи интересы в Мосгорсуде представляют член МХГ Генри Резник, а также адвокаты Михаил Бирюков и Марина Агальцова, Дмитрий Макаров и Илья Сидоров, настаивает, что даже если признать эти командировки нарушением, таковое не является грубым, а санкция в виде ликвидации — соразмерной (повторяя здесь логику защиты ликвидированного годом ранее «Мемориала»*).

Генри Резник с порога Мосгорсуда объявил о кончине МХГ. Фото: Юлия Шестун

Вопреки закону, Минюст не принял во внимание эти возражения МХГ, то есть ей не было предоставлено право снять претензии в досудебном порядке.

Да и нарушения ли это со стороны МХГ или, напротив, попытка Минюста вопреки закону и принципу «что не запрещено, то разрешено» резко ограничить сферу правозащитной деятельности в России?

Ведь МХГ не являлась организатором «вменяемых» ей семинаров и круглых столов, а участие командированных наблюдателей-экспертов в открытых судебных заседаниях тем более странно считать «организацией этих мероприятий» (судов). Характер такой деятельности был очевиден из устава, который регистрировал и перерегистрировал Минюст, да и вряд ли вообще деятельность по защите прав человека допустимо рассматривать как ограниченную только местом регистрации.

Но самое забавное (хотя и не самое важное с юридической точки зрения) в МХГ обнаружили, «обозрев» приложения к иску в виде копий сообщений о поездках, снятых якобы с официального сайта НКО. К моменту проведения ГУ МЮ «проверки» (без посещения, собственно, проверяемого субъекта) этих сообщений там уже не было — в январе 2022 года после очередного сокращения финансирования сотрудники группы решили почистить сайт, и они были удалены.

В адресных строках представленных Минюстом распечаток в шести случаях из семи указывается сайт web.archive.org — это «мусорная корзина», куда скидывается вся удаленная информация в мире. Этим физически необозримым ресурсом умело пользуются журналисты-расследователи, у которых Минюст, видимо, решил перенять их навыки, а возможно, и позаимствовав соответствующие программы энергоемкого поиска.

В интернете, как известно, ничего не пропадает. Так что и эта заведомо предвзятая акция ГУ Минюста, направленная против гражданского общества и прав человека в России

(иск подписан замначальника управления М.А. Мезенцевой, рассматривает судья Мосгорсуда М.Ю. Казаков), тоже войдет в анналы.

Даже в условиях советской власти Московская Хельсинкская группа просуще-ствовала 8 лет, до 1984 года, пока всех ее членов не посадили, не отправили в ссылку или не вынудили эмигрировать. А Мосгорсуд сегодня управился с ней за несколько часов. Судья Михаил Казаков дважды отказался выслушать свидетелей, в том числе члена МХГ Вячеслава Бахмина, отсидевшего за участие в ней 3 года, и Юлию Шестун, «виновную» в том, что из-за процесса над ее мужем наблюдатели МХГ, «нарушив рамки заявленной территориальной деятельности», съездили из Москвы в Подольск. Отказано было ответчикам и в других ходатайствах. Сегодня Мосгорсуд огласил резолютивную часть решения, полный текст будет доступен в течение 10 дней, но ничего сенсационного мы в нем не найдем.

Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты»

* Признан в РФ иноагентом.

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