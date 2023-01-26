Космические пучки или высокий хвостик с повязкой: прически, с помощью которых можно красиво убрать короткие волосы

Прелесть каждой прически заключается в том, что ее можно изменить в любой момент. Новый образ не только меняет внешний вид человека, но и помогает даже изменить самочувствие.

В 2023 году большой популярностью будут пользоваться короткие стрижки. Они являются универсальным вариантом, так как можно ходить как просто с распущенными волосами, так и сделать красивую прическу. Вот несколько отличных идей укладки на короткие волосы.

Верхний узел

Это классический вариант прически, который остается актуальным на протяжении длительного времени. Это позволит убрать красиво пряди. Это практичный вариант, который обеспечивает свободу от волос во время занятия повседневными делами.

Чтобы несколько видоизменить свою прическу, можно попробовать сделать несколько верхних узлов вместо одного. Нужно сделать так, чтобы узлы были одинакового размера, чтобы сделать образ более притягательным. Дополнить все это можно при помощи красивых аксессуаров.

Шиньон с цветком

Шиньон или низкий пучок, прикрепленный к основанию линии роста волос, идеально подходит для коротких прядей.

Такой шиньон можно использовать для того, чтобы сделать красивый пучок. Если волосы все еще свисают на линию шеи, нужно добавить красивый цветок, который придаст создаваемому образу более привлекательный и элегантный вид. Стоит выбрать что-то достаточно большое и яркое. Например, это может быть красивый цветок гибискуса.

“Ястреб”

Это достаточно яркая, эффектная и модная укладка. Традиционная прическа “ястреб” требует, чтобы бока головы были выбриты. Однако можно использовать гель и шпильки, чтобы плотно пригладить волосы с обеих сторон.

Нужно разделить все пряди на три части, продвигаясь от челки к шее. При помощи булавок все волосы пригладить и сделать так, чтобы они находились сзади.

Половина вверх, половина вниз

Добавление заколки поможет практически полностью изменить прическу. Такая укладка отличается тем, что волосы наполовину подняты, наполовину опущены. Это выглядит элегантно и отлично подходит для волос, которые слишком короткие, чтобы их можно было собрать в шиньон, пучок или даже конский хвост.

Укладка во многом зависит от того образа, который хочется создать. Низкий пучок со слегка распущенными прядями помогает создать непринужденный вид. Высокий и тугой пучок поможет придать образу более непринужденный вид.

Что касается заколок, то нужно выбрать ту, которая поможет дополнить наряд. Чтобы придать образу стиль ретро, стоит использовать заколку в виде бабочки. В итоге получится легкий, женственный и романтичный внешний вид.

Высокий хвост с повязкой и платком

Ободки являются одним из наиболее старейших и популярных аксессуаров для волос. Повязка или платок поможет убрать волосы с лица.

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Конский хвост также является модной и популярной прической. Он хорошо сочетается с повязкой на голове или платком для создания функционального и элегантного образа.

Все это поможет подчеркнуть черты лица. Дополнительно можно добавить и другие аксессуары, такие как очки или массивные серьги.

Можно собрать все волосы назад и завязать повязку или отделить обрамляющую лицо челку от остальных волос. Для создания элегантного образа нужно использовать тонкую ленту со стразами в сочетании с гладким конским хвостом.

Для спортивного стиля стоит выбрать простую элегантную повязку с хвостом и плетением.

Высокий пучок с челкой

Эта прическа выглядит очень стильно, эффектно и красиво. Чтобы сделать такую укладку в стиле ретро, совсем необязательно иметь длинные волосы.

Основное внимание нужно уделить челке. Изначально нужно собрать волосы, расположенные ближе всего к шее, а затем поднять их вверх и сделать высокий пучок. Скрутить пряди один раз и закрепить. Затем вытянуть несколько прядей так, чтобы они обрамляли лицо. Для добавления объема можно использовать спрей или же воспользоваться утюжком.

Гладкий пучок

Обычный пучок, зачесанный назад, помогает открыть лицо, практически полностью убирая волосы. Такая укладка привлекает особое внимание к образу и идеально подходит для того, чтобы подчеркнуть все преимущества внешности.

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Такую укладку достаточно просто дополнить аксессуарами. Это позволит сделать прическу универсальной. Дополнить образ можно большими серьгами-кольцами или сделать более интенсивный макияж, в частности смоки-айс.

Космические пучки с цветами (главное фото)

Эта прическа помогает придать образу несколько молодежный вид, который можно еще более усилить при помощи нескольких аксессуаров, таких как цветы.

Чтобы создать еще более неземной вид, стоит добавить красивые игривые цвета, или можно сосредоточиться на монохромных тонах.

Добавить зажимы

Зажимы являются отличным способом сделать прическу красивой, но непринужденной.

Чтобы сделать укладку еще более идеальной, стоит предварительно собрать все волосы в конский хвост. Затем плотно скрутить его до кончиков волос, обмотать вокруг резинки и заколоть заколкой. Это позволит придать красивую текстуру.

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Заколотые назад

Иногда короткие волосы слишком непослушные и их просто невозможно собрать в хвост или заколоть заколкой. Однако невидимки помогут создать изысканный образ.

Можно перекрестить невидимки, чтобы создать образ в стиле гранж. Можно также использовать аксессуары с драгоценными камнями.

Свободный и низкий пучок

Небрежный пучок может стать еще более изысканным, если добавить тонкие пряди, обрамляющие лицо.

Затем при помощи утюжка пригладить непослушные пряди. Чтобы придать укладке дополнительный объем, можно заплести красивую косу.

Гладко зачесанные волосы с заколками

Короткую стрижку позволят подчеркнуть аксессуары для волос. Кроме того, заколки помогут практически мгновенно изменить внешний вид.

При помощи геля для волос можно пригладить пряди, а затем зачесать и заколоть заколками.