Украсьте ночь волшебным свечением: как сделать сказочный и безопасный бумажный фонарик для ребенка

Бумажные фонарики способны украсить ночь волшебным свечением. Даже летом они напоминают о новогодней ночи и сиянии снежинок. При этом сделать их можно вместе с детьми, своими руками. Нужно лишь найти цветную бумагу (лучше тонкую, папиросную), счетные палочки, маленький светильник, клей и ножницы.

Светящийся фонарь

Все дети любят светильники. А если он будет сделан своими руками и наполнен их теплом, то цениться он будет еще сильнее. Что особенно приятно, сделать можно один или целую связку, расставив по полочкам в коридоре и осветив дорогу до ванной комнаты. В качестве светящихся элементов может быть использована свеча, но в таким формате фонарь можно эксплуатировать только под присмотром. Лучше используйте светодиодные фонарики, они недорогие и служат долго. Только меняйте иногда батарейки.

Приступаем к изготовлению фонаря

Шаг 1: Положите лист бумаги на рабочую поверхность. Обратите внимание, что рисунок должен быть обращен вверх.

Шаг 2: Начиная с нижнего левого угла бумаги, приклейте палочку вдоль нижнего края. Приклейте еще одну с левой стороны, перпендикулярно нижней палочке, а затем еще две, чтобы завершить создание квадрата. Убедитесь, что все углы прямые.

Шаг 3: Продолжите работу, чтобы получился еще один квадрат, который касается правой стороны только что сделанного. Повторите еще два раза, чтобы у вас было четыре квадрата в ряду. Дайте высохнуть.

Шаг 4: Скорректируйте выступающий, верхний край квадратов.

Шаг 5: Поставьте фигуру на бок и сложите ее в форме куба без верха и низа. Приклейте квадрат из бумаги к первой палочке, чтобы закрепить верхнюю грань куба.

Чтобы он светился, поместите маленький фонарик в середину. Если вы собираете поделку из бумаги, никогда не используйте свечи, так как она способна загореться.

Светильник из бумажных пакетов

Свет сияет сквозь резные отверстия в этом простом светильнике из бумажного пакета.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Для изготовления понадобится:

1 бумажный пакет темного цвета. Желтая папиросная бумага. 2 небольших новых фонарика с батарейками. Скотч или клейкая лента.

Приготовьте простой карандаш, линейку и ножницы. А также красивую ленточку.

Шаг 1: Нарисуйте звезды и полумесяц на бумажном пакете. Аккуратно вырежете.

Шаг 2: Слегка скомкайте кусок папиросной бумаги и поместите его в пакет. Включите фонарик и поместите сверху.

Шаг 3: Заверните верхний край. При помощи перфоратора пробейте отверстие через все слои пакета. Проденьте ленту и завяжите бантик на передней части пакета-фонаря.