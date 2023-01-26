“Скоро хороним”: появившаяся в траурном платье Навка не смогла сдержать чувств

25 января в

России отмечали День Студента и Татьянин день. Удивительно, но почему-то только

эти именины получили такую популярность в нашей стране. Тем не менее, женщины с

этим именем с радостью принимают поздравления. Даже фигуристка и Олимпийская

чемпиона 2006 года Татьяна Навка не смогла сдержать чувств по такому поводу.

В своих

социальных сетях женщина пожелала студентам найти свое место в жизни и провести

студенческие годы незабываемо и весело. Татьянам же, и большим, и маленьким, Навка

желает счастливых и радостных дней. Вот только на фотографии к поздравлению

фигуристка не соответствует своему же пожеланию. Появившаяся в траурном платье

Навка почти не улыбается зрителю.

Возможно, женщина

тяжело переносит болезнь близкого друга. Напомним, что бывший партнер по

фигурному катанию Роман Костомаров находится в больнице. Состояние его здоровья

едва ли становится лучше, поэтому все внимание поклонников приковано к нему.

Татьяна Навка старается не комментировать эту тему.

Масла в огонь подливают и пользователи Сети. В комментариях микроблога фигуристки много негатива: пользователи пишут Татьяне Навке личные оскорбления и нелицеприятные

вещи.

“В черном

уже Танюха. Скоро хороним”, — написал неизвестный посетитель

страницы Татьяны Навки.