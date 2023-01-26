 

“Скоро хороним”: появившаяся в траурном платье Навка не смогла сдержать чувств

26.01.2023, 17:01, Разное
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25 января в
России отмечали День Студента и Татьянин день. Удивительно, но почему-то только
эти именины получили такую популярность в нашей стране. Тем не менее, женщины с
этим именем с радостью принимают поздравления. Даже фигуристка и Олимпийская
чемпиона 2006 года Татьяна Навка не смогла сдержать чувств по такому поводу.

В своих
социальных сетях женщина пожелала студентам найти свое место в жизни и провести
студенческие годы незабываемо и весело. Татьянам же, и большим, и маленьким, Навка
желает счастливых и радостных дней. Вот только на фотографии к поздравлению
фигуристка не соответствует своему же пожеланию. Появившаяся в траурном платье
Навка почти не улыбается зрителю.

Возможно, женщина
тяжело переносит болезнь близкого друга. Напомним, что бывший партнер по
фигурному катанию Роман Костомаров находится в больнице. Состояние его здоровья
едва ли становится лучше, поэтому все внимание поклонников приковано к нему.
Татьяна Навка старается не комментировать эту тему.

Масла в огонь подливают и пользователи Сети. В комментариях микроблога фигуристки много негатива: пользователи пишут Татьяне Навке личные оскорбления и нелицеприятные
вещи.

“В черном
уже Танюха. Скоро хороним”, — написал неизвестный посетитель
страницы Татьяны Навки.


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