 

Выяснилось, дефицит каких витаминов приводит к появлению пигментных пятен

26.01.2023, 17:00, Разное
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Стало известно, что пигментные пятна на коже человека возникают из-за воздействия ультрафиолета.

Оказывается, сильное ультрафиолетовое излучение может спровоцировать возникновение гиперпигментации у человека и фотостарения его кожи. Специалисты поделились, что предотвратить это негативное влияние могут помочь витамины C, Е, РР, В12 и А с бета-керотином.

Таким образом, в связи с этим, ученые всего мира рекомендуют регулярно использовать солнцезащитные крема и спреи, в состав которых входит большое количество антиоксидантов. Также важно тщательно следить за уровнем мелатонина в организме.


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