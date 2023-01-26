Выяснилось, дефицит каких витаминов приводит к появлению пигментных пятен
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Стало известно, что пигментные пятна на коже человека возникают из-за воздействия ультрафиолета.
Оказывается, сильное ультрафиолетовое излучение может спровоцировать возникновение гиперпигментации у человека и фотостарения его кожи. Специалисты поделились, что предотвратить это негативное влияние могут помочь витамины C, Е, РР, В12 и А с бета-керотином.
Таким образом, в связи с этим, ученые всего мира рекомендуют регулярно использовать солнцезащитные крема и спреи, в состав которых входит большое количество антиоксидантов. Также важно тщательно следить за уровнем мелатонина в организме.
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