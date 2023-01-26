Мнение: Спецконтингент и спецоперация

«Парламентская газета» пишет, что по распоряжению правительства России Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) организует 25 новых исправительных колоний. Документом, опубликованном на официальном портале правовой информации предусмотрено «создание 13 колоний в Донецкой Народной Республике, восьми — в Луганской Народной Республике, четырех — в Херсонской области, трех — в Запорожской области» (отсюда).

Креативно, чего уж там! После начала работы учреждений ФСИН на Донбассе, можно будет официально этапировать в эти колонии арестантов со всех колоний России. К слову, в документах ФСИН арестанты называются спецконтингентом.

Из новых колоний процесс привлечения спецконтингента на участие в спецоперации может очень упроститься.

Это делается, что бы Евгению Пригожину не мотаться по колониям по всей России?

Фотография отсюда

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