 

Мнение: Спецконтингент и спецоперация

26.01.2023, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Парламентская газета» пишет, что по распоряжению правительства России Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) организует 25 новых исправительных колоний. Документом, опубликованном на официальном портале правовой информации предусмотрено «создание 13 колоний в Донецкой Народной Республике, восьми — в Луганской Народной Республике, четырех — в Херсонской области, трех — в Запорожской области» (отсюда).

Креативно, чего уж там! После начала работы учреждений ФСИН на Донбассе, можно будет официально этапировать в эти колонии арестантов  со всех колоний России. К слову, в документах ФСИН арестанты называются спецконтингентом.

Из новых колоний  процесс привлечения спецконтингента на участие в спецоперации может очень упроститься.

Это делается, что бы Евгению Пригожину не мотаться по колониям по всей России?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12.21 / В Сочи возбудили уголовное дело после публикации видеообращения Евгения Ипатова

11.02.22 / Юрий Стоянов рассказал, что ему не нравится в юморе КВН

17.11.22 / Московские медики утвердили алгоритмы оказания онкологической помощи

04.04.22 / Мнение: Бумага цвета слоновой кости, недружественные продукты и свободное ПО против России

20.05.21 / Грузины, уехавшие в Германию по программе трудоустройства, жалуются на условия

29.11.21 / Профессор Чумаков рассказал о главном способе борьбы с новым штаммом «Омикрон»

05.03.22 / Путин подписал закон об уголовной ответственности за «фейки о российской армии»

06.07.21 / Длинные юбки и еще 9 самых горячих модных тенденций этого лета

01.09.21 / Водолей в числе счастливчиков: осенью жизнь 5 знаков зодиака изменится к лучшему

27.05.22 / Хвостик – для Козерогов: какие прически идеальны для знаков зодиака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика