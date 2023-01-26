Скандалы: Рагу и копыта

Как доверчивые инвесторы потеряли миллионы на экогрядках

Десятки миллионов рублей потеряли, по их утверждению, соинвесторы петербургского предпринимателя Константина Яковлева, привлеченные рекламой высоких доходов от производства зеленого лука, базилика и картофеля. Участникам проекта обещали прибыль в 36% годовых и полный возврат вложенных средств после окончания срока инвестиционного договора. Но, по рассказам пострадавших, спустя несколько месяцев доходы перестали поступать на их счет.

В суд при этом обратились единицы — многие инвесторы продолжают ждать возврата средств и объясняют, что не верят в перспективы исков. Сам предприниматель, впрочем, обещает вернуть все средства, но лишь тогда, когда его бизнес справится с «временными проблемами» — лет через пять.

Овощная приманка

Ряды довольно новых, видно, что недавно построенных, теплиц, но внутри — признаки запустения: с одних грядок свисают сгнившие остатки зеленого лука, другие и вовсе не засеяны… Такую картину корреспонденты «Известий» увидели, посетив три тепличных комплекса предпринимателя Константина Яковлева, в том числе в Подмосковье.

В его бизнес за несколько лет частные инвесторы вложили около 200 млн рублей. Их привлекла яркая реклама проекта по постройке теплиц и выращиванию в них экопродуктов. Константин Яковлев находил партнеров в социальных сетях, где выкладывал яркие фото овощей и рекламные видео продукции своего ООО «Синдикат». В своих сообщениях он уверял, что его фирма работает на рынке три года, а ее продукция представлена во многих крупных торговых сетях — «Лента», «Ярче», «ВкусВилл». «Известия» направили запросы в эти сети.

Согласно данным базы СПАРК, ООО «Синдикат» было зарегистрировано в 2017 году. Фирма не пустышка. Она построила шесть тепличных комплексов (в Псковской, Ленинградской, Московской, Саратовской, Новосибирской областях, а также Екатеринбурге). И, согласно собственной презентации, там выращивалось в среднем 100 т в месяц зелени и овощей (зеленый лук, базилик и картофель).

Оборот компании, говорилось в демонстрационных материалах, за три года вырос втрое, а инвестиции вкладчиков обещали защитить активами в 70 млн рублей.

Инвесторы подписывали типовой договор инвестиционного займа. Его минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Выплаты дивидендов вкладчикам обещали ежемесячные, а прибыль — в 36% годовых. После окончания действия договора инвестору был гарантирован возврат всей вложенной суммы.

Вызвал доверие

Сейчас часть кредиторов «Синдиката» считает себя пострадавшими — по их утверждениям, вложенные деньги они не вернули. Одна из них — Александра Харламова. Она вложила в проект Яковлева более 1 млн рублей. После заключения договора ей в течение полугода выплачивались проценты, рассказала она «Известиям». Но затем деньги перестали поступать на счет, а по истечении контракта вложенные средства к ней так и не вернулись. Хотя в договоре была прописана и обязанность вернуть всё тело займа и неустойку в размере 0,1% от суммы за каждый просроченный день.

— Константин Яковлев вызвал доверие, — заверила Александра. — Когда у нас была встреча сообщества инвесторов в Петербурге, на нее пригласили и Константина. На фуршете вокруг него собирались люди, он рассказывал о своих грандиозных планах и обещал золотые горы.

О харизме предпринимателя говорят и другие инвесторы «Синдиката». Один из низ — Владислав Колос — настолько доверился основателю проекта, что привлек к участию в нем родственников и ближайших друзей. Вместе они вложили в «Синдикат» около 4 млн рублей.

— Вложились не только мы с мамой, но папа, бабушка, дедушка, брат с женой, моя бывшая девушка, друг и подруги мамы, — сказал он «Известиям», отметив, что о проекте узнал от матери, которая увидела рекламу в интернете. — Константин Яковлев очень красиво и уверенно подает информацию, ему хочется верить. Он говорил, что жители мегаполисов хотят есть всё максимально свежее, а мы это будем им привозить.

Пострадавшая Ольга Голдина, которая вложила 750 тыс. рублей, назвала Константина Яковлева «оратором, который нахватался аграрных терминов».

— Я посмотрела, что это агроиндустрия, как Константин строит теплицы и весело ездит на тракторе. Меня привлекло, что это реальный бизнес, — заявила она «Известиям».

Умысла не было

Но вскоре в предпринимательских способностях Яковлева Ольга стала сомневаться. Особенно после того, как тот, по ее словам, начал серьезно вкладываться, например, в разработку этикеток для своей продукции, хотя еще не было ни теплиц, ни урожая.

— Летом (2021 года. — «Известия») стало понятно, что идет волна серьезных инвестиций, и всем этим людям нужно отчислять проценты. Я осознала, что в декабре Константину уже платить будет нечем, и это пирамида, — сказала она.

При этом и после прекращения поступления процентов на их счета многие инвесторы продолжали верить бизнесмену, рассказала Александра Харламова.

— В то время в сообществе еще верили Косте и даже продолжали давать ему деньги, чтобы помочь, — заявила она.

Сейчас она продолжает писать Константину Яковлеву с просьбой вернуть деньги, но, по ее словам, он отвечает ей редко и «только кормит завтраками».

— Вложив деньги в эту пирамиду, я лишила двух своих маленьких детей и отдыха на море, и возможности в будущем купить квартиру, — рассказала Александра Харламова. — Для меня миллион — это очень большая сумма.

Некоторые бывшие инвесторы уже подавали заявление в полицию летом 2022 года, но в возбуждении уголовного дела им было отказано, рассказал Владислав Колос. Часть пострадавших обратилась в гражданский суд, который встал на их сторону. Но там, указывают пострадавшие, им только выдали исполнительные листы от необходимости выплаты. Однако деньги они так и не получили.

«Известия» ознакомились с решением гражданского суда в пользу Алексея Агапитова. Он вложил 1,75 млн рублей. Суд постановил взыскать с гендиректора «Синдиката» всё тело долга, а также пени и проценты — общая сумма составила более 2 млн рублей.

Умысла не возвращать средства вкладчикам не было, заявил «Известиям» сам Константин Яковлев. А невыплаты он объяснил временными проблемами с компанией.

— Это всё большая провокация, — утверждает предприниматель. — Люди клевещут, они не разбирались, почему им не вернули тело займа. Задача стоит рассчитаться со всеми.

Но, по его словам, возврат средств займет «не год и два».

— Возможно, им придется и пять лет ждать, — полагает он. — В течение этого времени они будут получать какие-то средства — бизнес должен хоть как-то ожить. Если ко мне придут сотрудники правоохранительных органов, я с удовольствием с ними пообщаюсь.

Запредельный процент

В этой истории речь идет не о чем-то концептуально похожем на инвестиции, которые в нормальных условиях позволяют получить высокую доходность, полагает вице-президент ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Ситуация, по его мнению, изначально должна было породить сомнения у пострадавших.

— Применительно к данной ситуации годовой процент не просто высоковат — он запределен, — сказал он.

Существует несколько общих признаков финансовых пирамид, пояснил он, — например, обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень, гарантирование доходности, что запрещено на рынке ценных бумаг, агрессивная реклама.

Также эксперт предупредил, что финансовой пирамидой может оказаться проект, где нет информации о финансовом положении организации, выплате денежных средств за счет новых привлеченных участников, отсутствуют собственные основные средства и дорогостоящие активы. Он посоветовал инвесторам ознакомиться с точным определением деятельности организации и проверить лицензию компании в реестрах Банка России.

Яна Штурма, Елизавета Морозова

Оригинал материала: “Известия”