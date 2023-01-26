От “Киев за три дня” до “Обороны Москвы” — Медведев заявил о неспособности Зеленского продержаться и день без поддержки Запада

Украинский президент Владимир Зеленский и киевский режим не смогут продержаться без поддержки со стороны Запада и одного дня, предположил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Зеленский зависит от оружия, которое ему поставляет Североатлантический альянс, и денег стран Запада, «на 1000%», сообщил Медведев в своем Telegram-канале.

«Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня», – подчеркнул зампред Совбеза.

Он сравнил Зеленского с «пуделем у ног дрессировщика», который «тявкает» по хлопку хозяина, и предположил, что заявления политика могут говорить о реальной психологической проблеме у него.

Медведев отметил, что «внешне бессмысленные заявления» украинского президента могут преследовать конкретную цель – обоснование для новых поставок киевским властям.

«Дайте оружия и бабла еще, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен», – изобразил обращение Зеленского к Западу зампред Совбеза.

Он добавил, что Зеленского регулярно «навещают по месту жительства» западные эскулапы, делая «денежные, оружейные и словесные инъекции», стимулирующие «бредовое состояние».

В среду Медведев предположил, что киевские власти вскоре вполне могут лишиться выхода к морю.

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