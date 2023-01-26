 

В ЦБ заявили о выросших международных резервах России за неделю

26.01.2023, 16:25, Новости дня
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Международные резервы РФ с 13 по 20 января увеличились на 0,4% и составили 594,6 млрд долларов, следует из данных ЦБ.

За неделю они увеличились на 2,6 млрд долларов США, или на 0,4% под воздействием положительной переоценки, передает РИА «Новости» со ссылкой на регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ – это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка РФ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и валюты. 

За 2022 год они сократились на 8,4% и на 1 января составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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