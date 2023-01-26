Авиаэксперт Пантелеев объяснил, кто будет летать на поставленных Западом на Украину истребителях F-15 и F-16

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26.01.2023, 16:25, Новости дня
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Обучение пилотов истребителей F-15 и F-16 – небыстрый процесс. Так что если самолеты будут поставлять на Украину, то и управлять ими будут иностранцы, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее издание Politico сообщило, что на Западе обсуждается вопрос поставок Киеву истребителей.

«Самолеты F-15 и F-16 относятся к четвертому поколению реактивных истребителей. В целом, по своим характеристикам они соответствуют еще советским машинам МиГ-29 и Су-27. Впоследствии обе модели американских истребителей проходили модернизацию», – рассказал авиаэксперт Олег Пантелеев.

«Для начала необходимо узнать, какая конкретно модификация F-15 и F-16 может рассматриваться Вашингтоном для отправки на Украину. Без этих данных понять, что может противопоставить Россия, не представляется возможным», – продолжил он.

«Вместе с тем, с уверенностью можно утверждать, что на вооружении Украины числилось достаточно серьезное число самолетов четвертого поколения. Правда, это были машины, произведенные еще в СССР», – заметил собеседник.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что значительная часть этого потенциала «вышла из игры» еще до начала спецоперации из-за проблем с обслуживанием парка. Еще часть была уничтожена на земле или в ходе боестолкновений. «Кроме того, если мы говорим о подготовке летного и наземного технического персонала для самолетов, это более длительный процесс, нежели обучение специалистов для обслуживания наземных видов вооружений. Быстро подготовить военных из числа ВСУ объективно невозможно», – говорит он.

«В связи с этим серьезно повышается вероятность того, что управлять этой техникой и обслуживать ее придется, скажем так, легионерам. Примечательно, что F-16 – довольно распространенный по странам НАТО и другим государствам истребитель. Американцы поставляли их на экспорт в более чем достаточном количестве. Так что специалисты есть не только в США», – заключил Пантелеев.

Ранее издание Politico сообщило, что западные страны приступили к обсуждению возможности передачи Украине истребителей. Однако многие опасаются, что подобный шаг может привести к еще большей эскалации конфликта. Правда, как рассказал газете дипломат из Северной Европы, это было бы логичным решением.

При этом США заявили Киеву, что о передаче истребителей не может идти речи, пишет Politico со ссылкой на указанного дипломата. Другой источник в дипломатических кругах рассказал изданию, что обсуждение передачи истребителей может начаться «через две-три недели».

Примечательно, что Politico также указывает, что возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться в «логистический кошмар» для союзников. Причина в том, что для этого типа самолетов нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине», поэтому ВС РФ могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру.

По мнению эксперта Politico, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит.

Напомним, на минувшей неделе глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что страна готова рассмотреть возможность поставок на Украину истребителей F-16, если соответствующая просьба поступит со стороны Киева.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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